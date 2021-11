Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 (Juegos de la XXV Olimpiada) se celebraron en Barcelona entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, a pesar de que el torneo de fútbol empezó un día antes. Participaron 9.365 atletas (6.652 hombres y 2.704 mujeres) de 169 países diferentes, compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades. Los Juegos Paralímpicos se celebraron los entre los días 3 y 14 de septiembre.

RTVE, y especialmente TVE-Cataluña, fue desde un primer momento la televisión de referencia en todo el que tuvo que ver con las Olimpiadas desde que se hizo oficial su candidatura.

La candidatura

Antes de 1992, Barcelona había presentado candidatura para celebrar los Juegos del 1924, 1936 y 1940. El proceso de la candidatura olímpica de Barcelona empezó el 30 de mayo de 1981, cuando el alcalde Narcís Serra pidió al rey Juan Carlos I autorización para celebrar los juegos de verano del 1992. Con la llegada de Pasqual Maragall, en 1982, el proyecto cogió fuerza y recibió un intenso apoyo de la Generalitat. Finalmente, el 17 de octubre de 1986 en la ciudad suiza de Lausana y dentro del marco de la 91ª sesión del Comité Olímpico Internacional, Barcelona fue escogida como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos del 92 por delante de París. El presidente del COI, Joan Antoni Samaranch fue el responsable de leer la resolución.

15.02 min Reportaje de 'Informe Semanal' sobre la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

Los preparativos

Los Juegos Olímpicos de 1992 supusieron una transformación profunda de la ciudad de Barcelona y de la sociedad catalana. Se realizaron una gran cantidad de obras de adecuación de la configuración de la ciudad aprovechando la oportunidad del acontecimiento. Se intentó no caer en el error de orientarlos exclusivamente a su servicio, sino para hacer cambios en la ciudad que habrían requerido decenios en condiciones normales. La transformación social vino de la mano de la necesidad de implicación de todos los sectores: ciudadanos, empresas, entidades, etc. en el apoyo del acontecimiento y, especialmente, de su organización. Las múltiples acciones generadas para conseguir este apoyo tenían como resultado un alto grado de complicidad, sentimiento de pertenencia y orgullo individual y colectivo que reforzó la sociedad en su conjunto. Además, algunas de las iniciativas puestas en marcha, como el fomento de la práctica del deporte o el fomento del voluntariado se quedaron instaladas en la sociedad catalana de forma estable.

Coincidiendo con la etapa de preparación de los Juegos se organizaron múltiples acontecimientos paralelos que ayudaban a informar, formar e incrementar el grado de involucración de la ciudadanía. De entre todas ellas destaca el conjunto de exposiciones agrupados dentro del programa de la Olimpiada Cultural, una iniciativa pionera que acercaba el deporte desde una perspectiva diferente de la práctica deportiva.

Los Juegos Olímpicos se caracterizaron por su descentralización en diferentes subsedes cercanas en la ciudad que supusieron un importante esfuerzo de renovación de infraestructuras y de divulgación de la imagen de la ciudad en todo el mundo. Por este motivo se construyeron diferentes villas olímpicas para los atletas, en el Poblenou, Montigalà (Badalona), entre otros.

De todos estos cambios TVE fue testigo y lo reflejó en la serie "Barcelona Olímpica", serie semanal de 30 minutos de reportajes y entrevistas relacionados con los preparativos de los Juegos Olímpicos que se emitió cada semana hasta la inauguración de los Juegos.

Los Juegos de Barcelona fueron los primeros a incorporar dentro de una misma organización los Juegos Paralímpicos correspondientes. Hasta aquel momento se habían configurado como acontecimientos separados. Desde el 1992, el modelo Barcelona se instauró como definitivo.

Ceremonias

El 25 de julio de 1992 tuvo lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico de Montjuic. Contó con la presencia del rey Juan Carlos I y la reina Sofía y la participación, entre otros, de la soprano Montserrat Caballé (que había grabado en 1988 la canción "Barcelona" con Freddie Mercury, que murió en noviembre del año anterior, los tenores Josep Carreras, Plácido Domingo y Alfredo Kraus). Al inicio de la ceremonia se representó por parte del grupo La Fura dels Baus la escena mitológica de Hércules separando los continentes de Europa y África, creando el mar Mediterráneo y el futuro nacimiento de la ciudad de Barcelona.

La antorcha hizo su entrada en el Estadio Olímpico portada por el piragüista Herminio Menéndez, quién la cedió a Juan Antonio Sanepifanio 'Epi', que sería último relevista. Epi procedió al encendido de una flecha que fue lanzada por la arquero paralímpico Antonio Rebollo, encendiendo el pebetero al pasar por encima del mismo. La flecha no fue disparada realmente hacia el interior del pebetero, aunque televisivamente se consiguió este efecto óptico mediante un estudiado ángulo de visión de la cámara. Se calcula que unos 2.000 millones de personas siguieron por televisión la ceremonia de apertura en todo el mundo.

07.23 min Inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92

Posteriormente el alcalde de Barcelona Pasqual Maragall pronunció en su discurso varias frases a favor de la paz a la antigua Yugoslavia (en aquellos momentos era vigente la Guerra de los Balcanes). El alcalde inició su discurso mencionando la Olimpiada Popular de 1936, que se canceló a consecuencia de la Guerra Civil. Todo el discurso fue narrado en las cuatro lenguas oficiales de los Juegos Olímpicos, el catalán, castellano, francés e inglés.

La ceremonia de clausura se desarrolló el 9 de agosto en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en aquel momento, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, declaró que los de Barcelona habían sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia. La afirmación fue corroborada por todos los medios internacionales y atletas de todos los países, que tuvieron en cuenta la modélica organización, la ausencia de incidentes, la masiva participación de ciudadanos voluntarios, la comodidad y belleza de las instalaciones y, sobre todo, el gran apoyo popular de los ciudadanos barceloneses, que recibieron los Juegos con un entusiasmo que propició que la ciudad viviera un gran ambiente festivo durante todo el acontecimiento. Hacia el final de la ceremonia de clausura, en medio de una lluvia de fuegos artificiales, Cobi, la mascota olímpica desapareció cielo arriba, navegando por los aires en un barco de papel.

Las medallas

Durante los Juegos se batieron un total de 32 récords mundiales y 73 olímpicos. El Equipo Unificado encabezó el medallero y España consiguió 13 medallas de oro cuando en toda su historia tan sólo había logrado cuatro, 7 de plata y 2 de bronce.

01.35 min Barcelona 92. Resumen

La banda sonora de los juegos

"Barcelona" fue el himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La letra y música fueron íntegramente creadas por Freddie Mercury y Mike Moran. En 1987, en su versión original, la canción consiguió el n.º 8 en el Reino Unido, y en 1992, después de ser utilizada la canción como himno de los Juegos Olímpicos en Barcelona, subió al segundo lugar.

En marzo de 1987, Freddie voló a Barcelona para conocer a Montserrat Caballé. Freddie le mostró la canción en una cinta de casete. A la cantante le gustó tanto, que ella y Freddie acordaron empezar a trabajar con la canción para un álbum que grabarían juntos.

A finales de mayo Freddie había aceptado ser un invitado de honor y clausurar el acontecimiento con Montserrat cantando la canción. Más tarde, el Comité Olímpico Espanyol decidió que el single fuera el himno oficial de los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. Desgraciadamente, Freddie Mercury murió antes, el 24 de noviembre de 1991.

El 8 de octubre de 1988, Freddie y Montserrat aparecieron al aire libre en un escenario en el festival de Barcelona conocido como La Noche (La Nit). Cantaron en playback la canción "Barcelona", junto con otras dos canciones del álbum que aún no habían sido editadas, "How Can Y Go Donde" y "The Golden Boy", acompañados por Mike Moran al piano. No fue la única vez que Freddie pisó un escenario junto a Caballé, también lo hizo en el Ku-Club de Ibiza en 1987.

03.16 min Historia de TVE - Videoclip 'Barcelona' con Montserrat Caballé y Freddie Mercury

"Amics per sempre" (Friends for life) o "Amigos para siempre", es una canción interpretada por Josep Carreras y Sarah Brightman escrita para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, con música de Andrew Lloyd Webber. La letra, escrita por Don Black, está en inglés, excepto el estribillo que se repite en inglés, español y catalán.

Este tema fue interpretado durante la ceremonia de clausura de los Juegos. También se lanzó un single coincidiendo con este acontecimiento. Consiguió el lugar 11 en las listas del Reino Unido. Está basada en la amistad entre los pueblos. Fue la canción de despedida, a petición propia, en el funeral de Juan Antonio Samaranch.

04.35 min Historia TVE - "Amics per sempre" por Josep Carreres y Sarah Brightmanan

La mascota olímpica

La mascota olímpica escogida para representar los Juegos fue Cobi, un perro pastor catalán diseñado en estilo cubista por el valenciano Xavier Mariscal. Su presentación se hizo el 1987 y su nombre proviene del COOB, el Comité Organizador de las Olimpiadas de Barcelona.

Sufrió un primer rechazo popular, a pesar de que la simpática barriguita, la estética poco combativa y la imagen de ingenuidad que transmitía hicieron que bien pronto se ganara adeptos, hasta el punto de convertirse en uno de los símbolos más representativos de la Barcelona del fin del siglo XX.

La figura de Cobi fue producida en todo tipo de apoyos y materiales, todos propios del merchandising de este tipo de productos, orientados básicamente hacia el consumo.

Antes y durante los Juegos, Cobi apareció en una variedad de anuncios de los sponsors olímpicos. Incluso tuvo su propia serie de televisión, The Cobi Troupe. También apareció en una extensa gama de recuerdos, llamada Cobiana. Durante los juegos, un Cobi hinchable estuvo atado a la fachada marítima de Barcelona. Según el Comité Olímpico Internacional, Cobi, junto con Misha, fue uno de los éxitos más populares y comerciales de los Juegos Olímpicos.

La mascota Petra fue la mascota de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Fue creada en 1990 también por Xavier Mariscal. Representa una niña sin brazos y se dio a conocer especialmente por su presencia a la serie televisiva de animación "The Cobi Troupe". Según indica su autor, quiere representar la voluntad, el esfuerzo y el compañerismo que se relaciona con el deporte paralímpico, lo cual le confiere un carácter reivindicativo.