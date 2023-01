La UPC ha analitzat una vintena d'escoles i instituts catalans per a conèixer la qualitat de l'aire de les escoles. Aquest estudi té com a objectiu crear una guia operativa per als centres escolars per tal d'optimitzar el comfort tèrmic, la ventilació dels espais i l'estalvi energètic. Una de L'escola Joaquim Ruyra, del barri de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, ha estat l'últim dels centres on s'han fet les medicions de CO2.

01.16 min La UPC analitza la quailitat de l'aire a les aules de 20 escoles i instituts de Catalunya | Lourdes Gata

Una experiència per als escolars Per als infants, viure el procés de les medicions ha estat tota una experiència. Entre els paràmetres que estudien els investigadors hi ha la quantitat de nens i nenes que hi ha, les finestres, les portes i sobretot el moment en què s'obren i es tanquen.