Un grup d'investigadors es desplaça fins a les aules per buscar una millor qualitat de l'aire als diferents centres educatius de la comunitat.

L'estudi té com a objectiu crear una guia operativa per als centres escolars per optimitzar el comfort tèrmic, la ventilació dels espais i l'estalvi energètic. L'escola Joaquim Ruyra, del barri de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, ha estat l'últim dels centres on s'han fet les medicions de CO2.

Per als infants, viure el procés de les medicions ha estat tota una experiència. A partir d'ara i fins al setembre del 2024, caldrà estudiar els resultats de les medicions per extreure'n conclusions, que es podran fer extensives a la resta de Catalunya i Espanya | Lourdes Gata