Si preguntamos a una niña a quién admira y qué le gustaría ser de mayor, es probable que diga el nombre de alguna deportista, actriz, influencer o el de una artista musical. De Janis Joplin a Rihanna —pasando por Stevie Nicks, Siouxsie, Blondie o Grace Jones— el carisma de estas artistas les ha valido un lugar en la historia de la música y la cultura pop.

Ahora un ensayo editado por Libros del Kultrum, Música maestra, recopila textos escritos por mujeres que contrarrestan el discurso hegemónico en la literatura musical y la industria. Los han reunido la periodista y editora Sinéad Gleeson y Kim Gordon (Sonic Youth). Entre los retratos de Música maestra podemos encontrar a autoras de todos los géneros, desde el rock, el folk, el jazz o la electrónica: Laurie Anderson, la pionera Wendy Carlos o Ella Fitzgerald. Los capítulos los firman afamadas periodistas musicales y escritoras como Anne Enright, Fatima Bhutto, Rachel Kushner, Juliana Huxtable, Leslie Jamison, Liz Pelly, Maggie Nelson u Ottessa Moshfegh. «Este libro es para —y sobre— las mujeres que rompieron barreras, y también un tributo a las que hicieron de la canción contestataria y el compromiso político el epicentro de su sonido; aquellas que nos brindan una nueva manera de pensar sobre el amplio espectro, antaño silenciado, que ocupa la mujer en el universo musical».

El libro de Elena Herrera Quintana Beyoncé en la intersección nació como una tesis doctoral. Ahora lo publica la editorial Dos Bigotes, que se enamoró de este estudio sobre el compromiso de la artista con la comunidad afroamericana y con el feminismo. Beyoncé actúa desde dentro del sistema, con un control férreo de su imagen y su marca. Un texto apasionante que trata temas como el colonialismo, la raza, la fama, la autoría y el sexismo.

Por último, la crítica musical Olga Àbalos nos recomienda un libro sobre la icónica Josephine Baker, una novela gráfica de Catel & Bocquet editada por Salamandra Graphic. «Su éxito es el triunfo de un pensamiento avanzado a su época y de una visión política muy progresista, que consiguió romper normas establecidas.»

Para los que os quedéis con ganas de saber más, os recomendamos otros diez libros estupendos sobre artistas: Girls to the front, de Sara Marcus; Éramos unos niños, de Patti Smith; Ropa música chicos, de Viv Albertine; Rat girl, de Kristin Hersch; I Put a Spell On You, de Nina Simone; Coal to Diamonds, de Beth Ditto; Lady Sings the Blues, de Billie Holliday; Be My Baby, de Ronnie Spector; Imagine, de Yoko Ono o You’re Beautiful and You’re Alone, la biografía de Nico que recomendamos hace poco en Página Dos. De ella es la frase: «Tu voz es tu identidad».