No le hemos visto interpretar en la gran pantalla a ningún superhéroe, de los que llevan capa y tiene como misión salvar el mundo del apocalipsis. A Dev Patel no le hace falta un papel para meterse en el personaje, ni trama, ni guion. Si ve que alguien necesita ayuda, es el primero en ayudar, aunque esto suponga poner en peligro su propia vida. Puede sonar peliculero, hasta puede que haya quien no se lo crea. Para los más escépticos, la prueba definitiva: esta es la historia de cómo Dev Patel arriesgó su integridad por salvar a un hombre.

El actor de El exótico Hotel Marigold se encontraba paseando jungo a un grupo de amigos por las calles de Adelaide, Australia, donde reside habitualmente. En aquel momento, fueron testigos de una pelea callejera. Se trataba de un hombre y una mujer, ella le había apuñalado en el pecho. Al ver lo sucedido, intentaron separarles para que cesara el ataque. Un acto heróico que no cualquiera estaría dispuesto a llevar a cabo. Así contaron la noticia los representantes de Dev Patel: "Podemos confirmar que ayer por la noche en Adelaide, Dev Patel y sus amigos presenciaron un altercado violento. Dev actuó de forma instintiva y natural e intentó desescalar la situación y separar la pelea".

El actor Dev Patel GTRES GTRES

"Por suerte, el grupo de amigos lo consiguió y permanecieron en el sitio para asegurarse de que llegaban la policía y la ambulancia", explicaron a los medios de comunicación, que se hicieron eco de la noticia a nivel internacional. Finalmente, la mujer fue arrestada y el hombre fue atendido en el lugar del accidente antes de ser trasladado al hospital. La mujer, de 34, fue acusada de agresión con agravantes.

Tanto Dev Patel como sus representantes intentaron quitarle hierro al asunto y enfocar la atención al verdadero problema. "No hay héroes en estas situaciones y, tristemente, este incidente pone de manifiesto un problema sistemático que afecta a personas marginadas por nuestra sociedad y que no son tratadas con la dignidad y el respeto que merecen", así concluye el comunicado que se hizo público tras el revuelo mediático. Eso ocurrió el pasado mes de agosto, cuando Dev Patel se estaba tomando un descanso después del estreno de su última película, El Caballero Verde.