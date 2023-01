Una de las muchas sorpresas de este Benidorm Fest Stars ha sido la inesperada actuación de Marta Sango con Rakky Ripper. La primera, que se dio a conocer el año pasado con su tema Sigues en mi mente, se ha vuelto a subir al escenario para cantarnos su nueva canción "La Corriente". Pero no la canta sola, lo hace con Rakky Ripper, una de las próximas participantes del Benidorm Fest 2023. Ambas artistas lanzaron este single en agosto, y han logrado un hit muy pegadizo.

Rakky Ripper cantará "Tracción" en el Benidorm Fest 2023

El tema que defenderá Rakky Ripper sobre el escenario del Benidorm Fest es una mezcla de hardcore, drum&bass y hasta techno. Con "Tracción", la artista nos quiere transmitir aquellos sentimientos no expresados. Una similitud a cuando te atrae una persona pero no eres capaz de deciírselo y solo fanteseas y te imaginas cosas en tu cabeza.

Letra de "Tracción"

¿No sientes la tensión?

¿No sientes la tracción?

No me digas que no

No me digas que no...

Yo sé que tú piensas en mi

Sueñas conmigo en cada tren

Ya le contaste a todos

Dices que no sabes cómo hacer

He pensado que quizás

Esta noche podría ser

Preguntando a todo el mundo

Si salías, yo que sé

Me mirabas desde atrás

Sentí la electricidad

Otra noche que se acaba

Y otra vez no pasó na'

No me digas que no

No sientes la tensión

No sientes la tracción

No me digas que no

Sé que piensas en mi

Como yo pienso en ti

No puedo ni dormir

No es tarde pa' salir

Tú siempre tienes sed

Nunca bebes de mi

Baby you're so afraid

Pero quieres repetir

Vamos entrando al club

Siento la conexión

Dentro de mi un motor

Que siempre mueve to¡

Gasolina y alcohol

Fácil preparación

Dimes ti te atreves a prenderlo

O no

Dime si te atreves