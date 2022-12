Tras la edición de OFFF, Festival Internacional de Creatividad, Arte y Diseño Digital, celebrada en Barcelona en mayo, la creatividad en estado puro volvió a ser la protagonista de OFFF Sevilla que se celebró del 1 al 4 de diciembre ocupando un lugar histórico de la ciudad, la Real Fábrica de Artillería, un espacio en rehabilitación que en 2023 albergará un gran centro dedicado a actividades culturales y creativas. Este edificio tan especial acogió durante cuatro días un amplio programa de actividades que evidencia el buen estado de salud de la creatividad nacional e internacional, tras unos años marcados por la pandemia.

OFFF Sevilla 2022

El lema de este año, MADE FOR THE CURIOUS, ponía el foco en la curiosidad que mueve a las mentes creativas en búsqueda constante de nuevas formas de expresión y experimentación sirviéndose de la tecnología de última generación para crear piezas tan sorprendentes como las vistas en esta quinta edición de OFFF en Sevilla, bajo la dirección de Virginia Moriche.

Tecnología al servicio de la creatividad, ¿y viceversa?

Artistas nacionales e internacionales se han reunido en Sevilla para poner en común sus conocimientos y preocupaciones. Todos ellos coincidieron en que la tecnología ha marcado el desarrollo de la industria creativa de las últimas décadas. Inteligencia artificial, metaverso, criptoarte, algoritmos, NFTs… se han colado en nuestro vocabulario abriendo nuevos caminos que explorar, pero también han despertado algunas alertas.

Imagen de OFFF Sevilla 2022 creada por Estado Latente (Ruth Falquina y Ángel Alonso)

Estado Latente (Ruth Falquina y Ángel Alonso) desde Cádiz, con un optimismo y energía que llaman la atención, proponen ‘abrazar la tecnología’ para reactivar la creatividad, una idea que se ha oído mucho durante estos días de OFFF, pero que en su caso es especialmente relevante. Ellos mismos se definen como una agencia tecnocreativa de co-creación que utiliza la inteligencia artificial para potenciar las capacidades humanas. Aprovechan diferentes herramientas para hacer realidad mundos imaginarios y generar ingeniosos proyectos como la primera portada creada con IA para Yorokobu. Son además los encargados de realizar la imagen de OFFF Sevilla de este año, un ambicioso proyecto realizado a partir de 30.000 frames creados a partir de códigos y algoritmos.

De co-creación hablaba también Josué Ibáñez que crea experiencias inmersivas y arquitecturas de luz junto a un gran equipo de ingenieros, animadores 3D, desarrolladores e ilustradores, explorando los límites de la percepción. Entendiendo la tecnología como un medio y no como un fin, su objetivo es conectar con las personas. En su intervención animaba a ser curiosos y a entender las limitaciones como desafíos aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología.

Desde otra perspectiva, Neil Mendoza a quien se podría considerar un inventor del siglo XXI, un Leonardo Da Vinci actual, asegura que aprovecha la tecnología para “hacernos mejores personas”. A través de sus ingeniosas y complejas piezas, no exentas de cierta ironía, propone analizar el impacto que tiene la tecnología sobre la sociedad y aboga por una vuelta a lo manual para concienciar a la población sobre temas tan relevantes como el cambio climático. Algunos ejemplos son The tirany of birds, Disruptive devices, Antivanity mirror o The fragility of complexity.

Todas las piezas de los holandeses de FROM FORM (Ashley Govers y Jurjen Versteeg), respiran un aire retro, una factura cinematográfica y un gusto por lo analógico que marcan su estilo personal, muy evidente en obras como las campañas Amsterdam Museum Night o los títulos del evento Reasons to be Creative 2014. Durante su intervención en OFFF Sevilla presentaron además su proyecto más personal hasta la fecha, TWO DESERTS, un cortometraje documental, aún en proceso de producción, que sigue la evolución de los desiertos de EEUU para explorar nuestra percepción del espacio, un retrato íntimo con una cuidada ambientación musical que verá la luz muy pronto.

TWO DESERTS (FROM FORM)

Color como forma de expresión

El color es el protagonista de los diseños de FOREAL, un estudio de diseño con sede en Trier (Alemania) y fundado por Benjamin Simon y Dirk Schuster que desarrolla interesantes proyectos de ilustración y diseño 3D, piezas divertidas, dinámicas y desenfadadas con formas redondeadas y colores intensos.

FOREAL

En esta línea colorida y optimista destaca también el trabajo de las reivindicativas CACHETEJACK cuyos característicos diseños, con un cierto aire naïf pero cargados de una aguda crítica social, están cargados de energía positiva como la que transmiten Nuria Bellver y Raquel Fanjul, que conforman este dúo creativo y que amenizaron la sesión con un divertido karaoke.

CACHETEJACK

Color es también la esencia de las animadas y alegres piezas de PJ Richardson que, desde Los Ángeles (Laundry Studio), presentaba sus locas creaciones, llenas de color, movimiento y mucha imaginación. Además, durante su interesante intervención animó al público a aprender de los errores, explorar las propias emociones, ser sinceros con lo que sentimos y expresarlo a través de nuestros trabajos y crear porque sí, sin un cliente detrás, sin una obligación. Y siguiendo su propio consejo creó, y nos regaló a todos los presentes, un open tittle alternativo y muy personal para OFFF Sevilla.

Creatividad made in Andalucía

Uno de los puntos fuertes de OFFF Sevilla es el escaparate del talento andaluz que aglutina cada año en su programación. Entre ellos destacaron BLOW STUDIO, un estudio sevillano fundado en 2013, que en los últimos años ha dado el salto internacional por la puerta grande participando en el proyecto LOVE, DEATH + ROBOTS creador por Tim Miller & David Fincher para Netflix, serie de animación para adultos con un gran éxito a nivel global. Pero entre sus trabajos hay algunas joyas que merece también destacar como el cortometraje Alleycats.

BLOW STUDIO

OFFF en femenino plural

Esta edición de OFFF Sevilla ha tenido también una importante presencia femenina poniendo en valor y visibilizando el talento y el potencial de las mujeres dentro de la industria creativa. Llama la atención en este sentido la sesión organizada por Ladies, Wine & Design Andalucía, y comisariada por la diseñadora Granada Barrero, presentó el trabajo de Silvia Ferpal (Madrid), Palo Graglia (estudio Santa Rita, Málaga) y María Melero (Cádiz), tres ejemplos del gran talento femenino de nuestro país que traspasa fronteras. Ladies, Wine & Design es una iniciativa creada en 2015 por Jessica Walsh para crear un espacio seguro donde mujeres creativas se reúnen en torno a una copa de vino con el fin de intercambiar experiencias sobre diseño, creatividad, negocios y vida.

Ladies, Wine & Design Andalucía

On/OFFF

La parte expositiva con la cerramos nuestro recorrido por OFFF Sevilla corrió a cargo del colectivo de artistas digitales MINTAMINTAE formado por más de 26 creadores que, desde diferentes perspectivas y disciplinas, abordaron el concepto de Transformación. Así surgió On/OFFF, una exposición de criptoarte que explora nuevos territorios creativos y que suponía un recorrido audiovisual por las personalidades de cada uno de sus creadores.

En definitiva, OFFF Sevilla sigue superándose cada año y en su quinta edición se ha consolidado como punto de encuentro y referente de la innovación, el diseño y la creatividad, demostrando que OFFF, más que un festival, es una comunidad que reúne a las mentes más creativas de todo el mundo con un objetivo común, celebrar la creatividad.