La abogada Teresa Bueyes, conocida por haber representado a celebridades como Isabel Preysler, Andrés Pajares o Bárbara Rey, entre otras, y aparecer habitualmente en platós de televisión, también trabajó durante dos años para el empresario José María Ruiz-Mateos (1997-1999). En el segundo episodio de la serie documental de RTVE Play Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral, la letrada narra la supuesta situación de acoso sexual que sufrió por parte del fundador de Rumasa en uno de sus viajes de negocios.

“Tengo muchísimo interés en que una persona tan valiente como tú trabaje para mí (...) Vente a verme a Somosaguas, porque vas a ganar conmigo el sueldo que tú quieras”, cuenta Teresa Bueyes que le ofreció Ruiz-Mateos cuando se conocieron. La abogada aceptó la propuesta y empezó a trabajar para Nueva Rumasa.

Una experiencia “muy desagradable”

Sin embargo, lo que comenzó como una interesante oferta de trabajo acabó llevándola a vivir una experiencia “muy desagradable”. La letrada se fue con él y “su séquito” a un viaje de empresa: “En el avión ya empezó un poco a insinuarse”, afirma. Después, cuando llegaron al hotel, el gaditano la llamó por teléfono para pedirle que le subiera fruta a la habitación. “Con las mismas que le fui a subir la fruta, me encuentro la puerta entreabierta y oigo que dice ‘pasa’... Y una luz tenue. Y veo en el trasfondo que aparece con un albornoz abierto, desnudo”, cuenta aún con incredulidad.

“Yo ya me quedé ahí petrificada, congelada, o sea, no sabía cómo reaccionar. Me quería morir y la verdad es que, bueno, hasta que al final me puse a llorar, ¿no?, y me dejó irme”, recuerda. En ese momento, Teresa Bueyes no lo contó. Este es otro caso de acoso que ha acabado saliendo a la luz muchos años más tarde, cuando se ha empezado a perder el miedo a denunciar estas situaciones y han nacido movimientos como #MeToo, al que se unen cada vez más mujeres que se atreven a contarlo.

“Me quería morir (...), hasta que al final me puse a llorar“

El periodista Mariano Guindal, participante en el documental, explica que “antes, el acoso sexual no se tenía en cuenta, no cotizaba, nadie lo denunciaba. Incluso, hasta se le reía la gracia cuando daba un pellizco, un cachetito”.