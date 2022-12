Miércoles, la nueva serie de Tim Burton basada en la familia Addams, no solo ha supuesto el regreso de estos queridos personajes, sino también un auténtico revuelo en las redes sociales. La serie está dando mucho de lo que hablar. Parte del mérito lo tiene su gran estrella protagonista, Jenna Ortega. La joven actriz empezó a interesarse por el mundo de la interpretación con ocho años y tan solo 12 después ha trabajado ya de la mano de uno de los directores de cine más icónicos: "Ha sido una experiencia bastante loca. Es una suerte tener la oportunidad de trabajar con él: está atento a cada detalle", aseguró en una entrevista.

Jenna Ortega da vida a Miércoles en la nueva Familia Addams. Se pone en la piel de alguien "excéntrico y aterrador", todo un desafío con el que ha alcanzado la fama mundial. "Se trata de un personaje tan querido que quiero cuidarla y hacerle justicia", asegura. En este coming of age de Miércoles Addams, Tim Burton retrata a una "clásica outsider que ve todo en blanco y negro o mayormente negro", según definió el director. Por eso mismo, para él no podía ser otra que Jenna quien interpretase a Miércoles.

Las redes continúan hablando del baile y Jenna Ortega ha desvelado algunos detalles que no sabíamos. Durante una entrevista para New Musical Express confesó que estaba muy enferma. Al final, resultó que tenía COVID . "Nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago . Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo ", explicó la actriz.

