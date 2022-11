L'alcohol, la droga més consumida a Catalunya

Com a substància que redueix l'activitat del nostre sistema nerviós, l'alcohol disminueix l'autocontrol i afecta les funcions cerebrals, a banda de causar moltes conseqüències negatives per la nostra salut i la vida. Tot i això, és la droga més consumida a Catalunya i també la que més tractaments activa. Els homes són els que beuen amb més excés i preocupa el consum que en fan els joves.

“No hi ha un consum saludable “

Segons les darreres enquestes sobre l'alcohol i drogues EDADES, a Catalunya al voltant d'un 9 % de la població pren una beguda alcohòlica cada dia. En proporció, els homes en consumeixen cinc vegades més que les dones (14,6 % homes davant el 3 % de dones). Els experts com en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFiC), alerten del perill de consumir-ne en excés. "No hi ha un consum saludable, no hi és, i, per tant, el consum ha de ser responsable sabem que el que tenim entre mans que és una droga".

El que més preocupa, però, és el consum més intensiu que es pugui fer de l'alcohol. Aquesta xifra, a més, ha augmentat en els darrers anys a Barcelona. Segons les dades de l'Enquesta de Salut de Barcelona del 2021, gairebé el 8 % de les dones prenia més de 17 copes a la setmana, és a dir, feien un consum de risc; mentre que el percentatge es dobla fins al 14 % dels homes, que prenen 28 gots o més setmanalment. Unes xifres que dupliquen les dades del 2016.

Una tendència similar passa amb els que prenen més de cinc consumicions seguides un cop al mes, és a dir, fan un consum compulsiu: del 3,3 % de les dones que ho feia el 2016, l'any passat ho va fer el 6,9 %, i en els homes s'han passat del 8,3 % a gairebé el doble.

Si bé, aquestes xifres s'allunyen del consum d'alcohol de risc o de dependència. Entre la població en general, de 15 a 64 anys només un 4 % d'homes fan un consum de risc i un 0,5 % tenen una possible dependència de l'alcohol.

Els joves, un dels col·lectius més vulnerables Pel que fa al jovent, el consum d’alcohol està àmpliament estès. Un 25 % dels joves de 15 a 29 anys (26% dels homes i 18% de les dones) han pres cinc canyes o copes de begudes alcohòliques en menys de dues hores (en algun moment del darrer mes). I el 21, 5 % dels estudiants de secundària (14-18 anys) ha admès haver-se emborratxat, especialment el cap de setmana, en els últims 30 dies. "La relacionem amb les festes, el fet de sortir, desinhibir-se i el tema emocional... i aquest és l'error, pensar que necessitem l'alcohol per altres coses i ens podem enganxar", assenyala Mestres. L’alcohol és la substància que més inicis de tractament genera a Catalunya des de l’any 1997. El nombre dels inicis de tractament per consum d’alcohol estaven estabilitzats en els darrers quinze anys entorn dels 6.000 casos anuals, i l’any 2021 hi ha hagut un total de 5.877 sol·licituds de tractament, el 44% del total dels inicis de tractament. Més de la meitat de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues està directament relacionada amb el consum d'alcohol. El 7 % d'aquestes menors d’edat, el triple de noies que de nois.