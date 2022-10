Desconcert al cementiri de Lleida

El cementiri de Lleida es desperta cada dia amb un objecte menys. Ja són un centenar els que han desaparegut de més de 40 làpides. Gerros, un botí de llautó funerari i altres elements decoratius han estat robats i s'han trobat en una ferralleria propera.

Hi ha 22 denúncies presentades i la policia ha identificat al presumpte lladre, tot i que encara, no ha estat detingut. Alguns d’aquests elements han estat arrancats d'arrel, la qual cosa ha provocat a més desperfectes a les làpides, com forats o esquerdes.

“��Recuperem d’una ferralleria del polígon industrial Els Frares un total 85 gerros i diversos objectes funeraris de llautó, possiblement sostrets del Cementiri Municipal pic.twitter.com/O1dlQUJbKO“ — Guàrdia Urbana de Lleida (@gUrbanaLleida) October 27, 2022

Arran d’aquest succés, un veí va denunciar els fets avisant els responsables del cementiri, però a causa de la “impossibilitat de contactar amb l’encarregat de manteniment” ho va notificar a l’ajuntament. Dilluns, fonts municipals van precisar que l’ajuntament “no és responsable” dels robatoris o danys que es puguin produir a les sepultures i els objectes que hi ha al ser de propietat privada i va reconèixer que “de tant en tant” hi ha aquests robatoris al cementiri.

La Guàrdia Urbana guardarà el material confiscat de la ferralleria a la comissaria perquè els seus amos puguin acudir a recuperar-los. Un fet que ha deixat amb cert desconcert els veïns, tot just dies abans de Tot Sants.