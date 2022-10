Potser assegurar que Andreu Buenafuente és actualment còmic gràcies a Eugenio és massa arriscat, però si podem dir que va ser a partir dels acudits de l’humorista català quan es va iniciar en el món de la comèdia.

A ‘La casa dels còmics’ Buenafuente detalla el moment quan el seu amic Pere Huguet li descobreix els monòlegs d’Eugenio: “És l'home que em posa el virus de la comèdia”. A l'escola, li va passar els cassets per sota de la taula “com si passés droga” perquè els escoltés a casa. Des de llavors, Eugenio va tenir un fan més.

Quan Buenafuente va robar a Eugenio

“Jo he robat a Eugenio!“

Buenafuente confessa a ‘La casa dels còmics’ que una vegada va robar a Eugenio! Anava a Canàries a fer un ‘bolo’ i volava en primera classe. Allà només hi era ell fumant un cigarro: “Jo em vaig posar darrere i no li vaig dir res durant tres hores. I quan s'aixeca a mi em fa vergonya poder-me'l trobar pel passadís. Llavors, ell s'aixeca i se'n va i jo m'espero una mica més del normal. I quan ja marxo, passo pel seu seient i hi ha una moneda de 100 pessetes que li havia caigut i la vaig agafar i me la guardo. Jo he robat a Eugenio!!!” No et creies que li havia robat de veritat, oi?

Andreu Buentafuente a 'La casa dels còmics' RTVE Catalunya

