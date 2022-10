¿Te has quedado sin ver algún capítulo de El comisario Montalbano? RTVE Play te propone volver a engancharte a sus investigaciones policiales después de un verano de éxitos en la plataforma y en La 2. ¡No te pierdas la maratón de 8 días donde podrás ver todos sus capítulos de nuevo! Te contamos cómo y dónde verlos en RTVE Play.

¿Quieres revivir todos los casos de Salvo Montalbano? La maratón de episodios en directos dará comienzo este 12 de octubre, y durará durante 8 días. Si no puedes verlo por la mañana, no te preocupes: habrá dos sesiones, a las 8 de la mañana arrancará una y a las 17 horas la vespertina. Aquí te contamos qué capítulos podrás ver cada día en RTVE Play.

El método Catalanotti , así se llama el que es el último episodio de El comisario Montalbano , y que todavía no se había emitido nunca en España hasta este martes. Este capítulo se emitió en Italia poniendo fin a la ficción basada en los libros de Andrea Camilleri.

El comisario Montalbano, completa en RTVE Play

Tras la emisión de este último episodio, la serie completa quedará alojada en RTVE Play, para que la veas cuando quieras y desde dónde quieras. No te pierdas las aventuras de este comisario que trabaja en Vigata, provincia de Montelusa, con dos peculiares acompañantes. A pesar de ser un hombre de ley, Montalbano no duda en romperla para resolver sus casos ya que es conocido por su ironía y tenacidad en la Sicilia rural gobernada por la mafia. En cada episodio el comisario resuelve complicados casos con su característica astucia ¡Si no puedes esperar a la maratón, descúbrelo dándole al Play!