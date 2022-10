Les persones amb rendes baixes podran circular per la ZBE

Les persones amb rendes baixes podran circular per la Zona de Baixes Emissions, independentment de si compten amb l'etiqueta B, C, 0 o ECO. És la gran novetat de la nova ordenança municipal que regula la ZBE, que, segons ha explicat el regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia, té l'objectiu d'ampliar els beneficis socials. "Intentem acompanyar a les persones més vulnerables", ha justificat.

Així, l'ampliació beneficiarà uns 20.000 vehicles, tot i que "no vol dir que circulin cada dia", ha explicat el regidor. A banda d'aquesta novetat, la modificació de la normativa contempla l'augment de les autoritzacions diàries i la permissió de circular als vehicles els titulars dels quals estan a cinc anys de la jubilació o tinguin una renda baixa.

Més del doble d'autoritzacions a l'any

Badia ha afirmat que la modificació de la normativa de la ZBE contempla augmentar les autoritzacions diàries dels vehicles que poden circular per dins de la ciutat. D'aquesta forma, passem de 10 autoritzacions a l'any a 24, sent dues al mes. "D'alguna manera, penalitzem una mica menys l'ús esporàdic del vehicle", ha dit el regidor.

Actualment, hi ha uns 50.000 vehicles d'aquest tipus que han demanat alguna autorització excepcional. Els vehicles estrangers que no compleixen amb els requisits tecnològics i d’emissions també tindran 24 dies anuals per poder accedir a la zona.