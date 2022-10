En la época dorada de Hollywood, en los años 50, los musicales estaban a la orden del día. Los espectadores buscaban, además del color recién instaurado en la gran pantalla, que sus protagonistas demostrasen sus dotes para el canto y el baile. No importaba si la película estaba concebida como un musical, en su metraje, al menos, tenía que que haber una escena en la que sus protagonistas agitaran sus cuerdas vocales. Sin embargo, no todos los actores afinaban igual.

Es ahí donde aparece la figura de una mujer cuya voz dio vida a varias actrices de renombre que prefirieron no lucirla demasiado. Fue el caso de Natalie Wood en West Side Story o Audrey Hepburn en My Fair Lady o incluso Marilyn Monroe, que necesitó de su apoyo vocal para alcanzar las notas más altas de una de sus actuaciones musicales más famosas, la de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend' de la película Los caballeros las prefieren rubias.

La voz fantasma tras Deborah Kerr en Tú y yo Escondida tras los títulos de crédito se encontraba Marie Nixon, la mujer que a lo largo de los años cincuenta y sesenta se convirtió en el secreto mejor guardado de Hollywood. Ella era la voz fantasma, como se la conocía en algunos circulos. De formación clásica, Nixon fue durante las décadas la voz cantante invisible, y por lo general sin acreditar, de las estrellas en una serie de célebres películas de Hollywood. Entre sus otras actuaciones encubiertas se incluye la que dio voz a Deborah Kerr en Tú y yo. La actriz protagonista de este clásico del cine romántico, junto a Cary Grant, derrochaba tanto talento para al interpretación, como desatinaba en el canto. Un verdadero handicap para interpretar el papel de una cantante. Fue por ello, que el director Leo McCarney tiro de Nixon, quien ya había doblado a la actriz para el musical El rey y yo (1956). En Tú y yo, Deborah Kerr debía interpretar la canción de la banda sonora, títulada 'An Affair to Remember'. Pero lo cierto es que era doblada por la voz de Marni Nixo. El tema fue nominado al Oscar a la Mejor Canción Original en 1957, pero perdió ante el tema; ‘All the Way’, de la película; La máscara del dolor (1957). Cary Grant y Deborah Kerr en 'Tú y yo'