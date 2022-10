18 ferits arran d'una explosió a la Casa de Cultura

Quatre dels cinc ferits de gravetat en l'explosió al pati interior de la Casa de Cultura de Girona han rebut o rebran l'alta en les pròximes hores a excepció d'una nena de 5 anys. Segons un comunicat de Salut, la petita està ingressada a la planta de Pediatria de l'Hospital Trueta de Girona en observació.

El seu estat ha passat a ser menys greu i la seva vida no corre perill. La resta de ferits són un home de 31 anys que ja ha rebut l'alta, una dona de 47 que ha estat operada d'urgència i que en les hores vinents rebrà l'alta, i dos nens, un de 10 anys i l'altre de 12, que també deixaran el Trueta aviat.

L'explosió va passar divendres cap a tres quarts de vuit del vespre, quan es feien uns experiments amb nitrogen en el marc de la Nit de la Ciència.

Jordi Martinoy, director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a Girona, ha concretat que en el moment dels fets hi havia de 200 a 300 persones al recinte. També ha indicat que a l'experiment es manipulava aigua calenta amb hidrogen, i que "no hi ha hagut cremades ni inhalació de fums", però que "per l'impacte d'elements d'aquest bidó" hi ha hagut els 15 ferits.

Una quinzena de ferits El Departament de Salut ha explicat que els cinc ingressats al Trueta són la nena de 5 anys ferida greu, un nen de 10 i un de 12 ferits menys greus, un home de 31 ferit menys greu, que resta en observació a Urgències, i una dona de 47 anys ferida lleu. Pel que fa als atesos a l'Hospital Santa Caterina de Salt, han estat 7 persones amb ferides lleus, 3 dones de 23, 42 i 44 anys, un home de 52, 2 nenes d'11 i 13 anys i un nen d'11 anys. Al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell s'han atès les 6 persones restants, amb ferides i lesions a les extremitats, totes elles lleus. Són 2 dones de 22 i 37 anys, 3 nenes de 10, 11 i 12 anys i un nen de 3 anys.