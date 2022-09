El turisme torna a poc a poc a la ciutat de Barcelona després de dos anys marcats per la pandèmia. Un total de 3 milions de turistes han visitat la ciutat entre juny i agost, una xifra que suposa el 85% del 2019. L'Ajuntament celebra que, malgrat no assolir encara els nivells prepandèmia, la qualitat del turisme ha millorat: es dobla l'estada mitjana i, per tant, augmenta la despesa turística.

Les bones xifres també repercuteixen en el turisme domèstic i de proximitat, que creix en nombres absoluts i ja suposa el 16% del total. En concret, Barcelona ha rebut durant l'estiu gairebé 340.000 visitants nacionals. D'altra banda, el turisme de procedència internacional ha continuat sent majoritari a la ciutat amb un 84% del total d'allotjats.

Turisme de més qualitat Segons el balanç que ha fet l'ajuntament de Barcelona, el nombre de turistes allotjats a la ciutat durant l'estiu ha estat de gairebé 3 milions, el que suposa un 15% menys dels rebuts durant l'estiu de 2019. Tot i això, el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, ha valorat positivament les dades. "Haurem tingut menys turistes que el 2019, perquè quantitativament són menys, però de més qualitat". Això es deu al fet que l'estada mitjana per persona s'ha allargat fins a les 5,3 nits, ha augmentat la despesa turística i ha millorat la contractació en el sector turístic.

El turisme internacional continua prenent protagonisme La ciutat de Barcelona ha estat la ciutat d'Espanya que més volum d'estades ha rebut, gràcies sobretot a la presència del turisme internacional. Aquest continua sent majoritari a la ciutat amb un 84% del total d'allotjats. En aquest sentit, el port de Barcelona i l'aeroport del Prat han recuperat el 80% de l'activitat i han registrat gairebé el doble d'operacions que l'estiu passat. El turisme recupera els nivells d'abans de la pandèmia Preguntat per l'ampliació de l'aeroport, Collboni ha defensat que el projecte és "completament coherent" amb la proposta de la ciutat per un turisme de qualitat. Collboni ha explicat que el turisme de qualitat, que també gasta més, ve d'Àsia i Amèrica i l'ampliació planteja precisament millorar la connectivitat amb aquestes regions. "Si tenim més vols directes intercontinentals tindrem més turisme de qualitat".