El turisme torna a poc a poc a la ciutat de Barcelona després de dos anys marcats per la pandèmia. Un total de 3 milions de turistes han visitat la ciutat entre juny i agost, una xifra que suposa el 85% del 2019. L'Ajuntament celebra que, malgrat no assolir encara els nivells prepandèmia, la qualitat del turisme ha millorat: es dobla l'estada mitjana i, per tant, augmenta la despesa turística.