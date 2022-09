Per què ens fascinen tant els tramposos? Oswald Aulestia Bach és un dels falsificadors d'art més grans de la història. El pintor de Barcelona va ser perseguit per l'FBI durant molts anys per inundar el mercat nord-americà de quadres falsos.

@@MEDIA[6691050]



Una història que va fascinar al director Kike Maíllo, el responsable de convertir aquesta sorprenent història en el seu primer documental: 'Oswald. El Falsificador'. A 'Punts de Vista', ha explicat a Tània Sarrias que és una idea que va sorgir mentre buscava perfils de falsificadors per dur a terme una ficció.



"Vaig topar amb un article que deia que un home de vuitanta anys de Barcelona estava en recerca i captura per l'FBI. Al ser de la meva ciutat, vaig intentar posar-me en contacte amb ell per xarxes socials. Al principi es va negar, però en veure que estàvem parlant amb la policia i el seu entorn ens va preguntar: ¿Quiénes sois y por qué me estáis buscando?", reconeix el director.



Finalment, el famós falsificador català va acceptar la proposta i Kike Maíllo va decidir que la trama era tan interessant que mereixia un documental: "aquest home era tan excèntric i tan especial que mereixia una obra que parlés d'ell des d'un punt de vista realista".



El documental s'ha estrenat paral·lelament als cinemes i a Filmin, però el projecte també inclou una minisèrie de tres episodis que sortirà l'any vinent. "Hem gravat 100 hores amb ell durant tres anys. Hem passat tant de temps junts que hem establert una relació d'amistat", assegura el director.



Kike Maíllo va guanyar el Premi Goya al millor director novell amb el seu primer llargmetratge 'Eva' (2011), protagonitzat per Claudia Vega i Daniel Brül.





05.18 min El director Kike Maillo gana el Goya a la mejor dirección novel por "Eva"





Tot i això, l'artista barceloní té moltres altres facetes. És director, guionista, productor i professor a l'ESCAC. Assegura que una de les coses que més l'omple és ensenyar a obrir camí als joves talents.



Recentment, ha tornat a les sèries codirigint 'Alma' a Netflix amb Sergio G. Sánchez, el seu creador. Una sèrie de terror sobrenatural que parla sobre la identitat. D'altra banda, ha treballat com a productor al musical 'La Llamada', una pel·lícula totalment diferent del que ens té acostumats.



"El Kike Maíllo productor s'assembla una mica més a l'home que dona classes a l'ESCAC. Una persona que està ajudant a algú a trobar la seva veu", afirma el director

@@MEDIA[5945752]

Al ser preguntat pels musicals, el productor, guionista, director i productor barceloní ha explicat en exclusiva a 'Punts de vista' que la seva pròxima pel·lícula serà un musical dels anys vuitanta sobre Locomía protagonitzat per Jaime Lorente.