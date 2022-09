¿Quién es Oswald Aulestia?¿Qué es real y qué es falso?¿Qué debemos creer y de qué dudar?¿Cómo funciona el mundo del arte?. Oswald. El Falsificador es un thriller documental dirigido por Kike Maíllo (Eva, Toro, Cosmética del enemigo) que nos cuenta la historia del mayor farsante del mundo del arte; un barcelonés carismático, irreverente y provocador que ha escapado de la justicia en múltiples ocasiones. RTVE estrena el tráiler del documental en exclusiva.

Oswald Aulestia está perseguido por el FBI por estar inmiscuido en una trama internacional entre Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa y Japón y con base en Barcelona. Una vida de arte, crimen, piratería, viajes, fiestas, excesos y alguna que otra mentira. Se dice que algunas de sus falsifiaciones están presentes en las pinacotecas más importantes del mundo pasando indemnes ante los ojos de los mayores expertos verificadores. ¿Pero qué hay de realidad en su historia?

Kike Maíllo y Oswald Aulestia en un momento del documental. Kike Maíllo y Oswald Aulestia en un momento del documental. Filmin

Kike Maíllo explica así su proyecto: "Oswald es un seductor, un embaucador, un narrador nato. Ha desarrollado su vida personal y profesional en base a ese talento. Es la “mediterraneidad” hecha persona. Cuando me relató su vida sólo pude pensar que me hubiera gustado estar ahí, verla en directo, vivirla con él. Sin embargo, nunca dejé de poner en duda todo lo que me explicó, pero a base de escuchar las mismas historias una y otra vez las acabé dando por buenas. Su vida es la fantasía de alguien que querría haber llevado una vida de Rock Star, pero también podría ser todo mentira. Yo he acabado creyendo que hay mucho de real en esa vida de excesos que relata".

El documental acompaña a Oswald por España, Italia y EE.UU. "Según avanzaba el rodaje nos fuimos dando cuenta de que nosotros, el propio equipo, también formábamos parte del documental. Nuestra propia relación con Oswald, y como se dieron los acontecimientos nos obligaron a participar como punto de vista y, por tanto, nos empujaron a, de alguna manera, tomar partido", explica Maíllo.

Oswald Aulestia Oswald Aulestia Filmin

"El falsificador es también la historia de una amistad", resume el director. "Me encantaría que el espectador hiciese el mismo viaje que nosotros hemos realizado, el de acercarnos a la figura de un pirata con muchos recelos y que Oswald les acabe atrapando por su excentricidad y su fuerte honestidad".

Oswald. El Falsificador es una producción de Sábado Películas, Playtime Movies y Filmin, con la participación de El Terrat (The Mediapro Studio), Televisió de Catalunya, RTVE, ICEC y ICAA.