Punts de vista - Entrevista a Kike Maíllo

Oswald Aulestia és un pintor que durant anys va ser perseguit per l'FBI per haver inundat el mercat d'art nord-americà d'obres falses. Resulta que aquest pintor és català i la seva sorprenent història ens arriba en forma de documental: 'Oswald. El Falsificador'. El seu director, Kike Maíllo, visita 'Punts de Vista' per explicar tots els detalls.