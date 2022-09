En toda familia hay una oveja negra y en la de Fabiola de Bélgica no iba a ser menos. Su hermano, el conocido actor Jaime de Mora y Aragón no era el más querido en su familia. Solo sentía un especial interés por las fiestas, el espectáculo y el dinero, tres cosas que podrían tener una combinación fatal y es que a veces llegaba incluso a acumular deudas que ponían en peligro el patrimonio de sus padres. Con esta carta de presentación no es de extrañar que le ocultasen la relación de Fabiola y Balduino.

Se enteró del compromiso de su hermana por un periodista Fabiola y Balduino llevaron su relación en secreto desde el principio. El primer encuentro fue en Bruselas y la familia de la noble española no pudo conocer realmente a dónde se dirigía su hija para no influir de alguna manera en los planes de la pareja. Eso fue al principio, pero la verdad es que, cuando anunciaron su compromiso, lo hicieron también sin avisar. Alfredo Amestoy corrió a contarle la noticia al personaje más polémico de la familia, Jaime de Mora. El periodista acudió al apartamento que tenía en la calle Princesa y buscó a Jaime de Mora y Aragón en su casa hasta encontrarle en el baño, más concretamente en la bañera. “Qué quieres, ¿Alfredo? Si te he visto hace cuatro días", le preguntó sorprendido ante la urgencia de Amestoy. Pero el periodista no podía aguantar, le hizo saber lo que se le venía encima: "Sí, pero hasta hace cuatro días no sabía la noticia de que vas a ser cuñado de Balduino porque tu hermana Fabiola se casa con Balduino, el rey de Bélgica". Hay que reconocer que es una forma muy peculiar de enterarte del compromiso de tu hermana, pero hay que creer que Fabiola y Balduino lo harían por una buena razón y ese mismo día demostró que no se equivocaban.

La traición de Jaime de Mora y Aragón "Ese mismo día, Jimmy, Jaime de Mora, me contacta a mí y Jesús Hermida, que éramos dos reporteros muy punteros", cuenta Jaime Peñafiel, "y, a cambio de una pesetitas, nos abre este palacio que estaba vacío porque su madre, doña Blanca, estaba también en Bruselas". Hace referencia al Palacio de Zurbano, en el que residía Fabiola de Bélgica junto a su familia. Peñafiel cuenta que "Jimmy" les dejó hacer y deshacer lo que quisieron, "entrábamos, salíamos, por una habitación, por otra…". Empezaron a registrar las habitaciones y en esas búsquedas encontraron el diario de Fabiola. Peñafiel lo cogió y se lo escondió debajo de la chaqueta. Con ese pequeño regalo, decidieron marcharse del palacio, ya no necesitaban más. El problema vino cuando Fabiola regresó de Bélgica y vio que no estaba su diario. "A mí esa madrugada me sacan descalzo y en pijama de mi casa y me traen a la Dirección General de Seguridad que era entonces como… terrible. El ministro incluso se personó porque se lo tomó como una cosa personal. Fabiola era sagrada". Peñafiel confiesa que, aunque fue él quien cogió el diario, fue Jesús Hermida quien se lo quedó. A pesar de su insistencia por explicar que él no lo tenía, no se libró de ir a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde estaba Hermida también "que llegaba con el diario debajo del brazo". El periodista cuenta que finalmente les pusieron en libertad y el gobierno belga condecoró al director de la seguridad española, José Luis Cebrián. Jaime Peñafiel durante las grabaciones de 'Lazos de sangre' Jaime Peñafiel durante las grabaciones de 'Lazos de sangre'