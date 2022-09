Aunque hoy en día suele ser más común, que en 1960 un rey se casara por amor era algo inusual, casi de cuento, pero Balduino, rey de Bélgica, eligió a la mujer con la que compartiría el resto de sus días sintiendo que de verdad Fabiola de Mora y Aragón era la persona indicada, como hemos visto en el último documental de Lazos de sangre. La noticia volvió loca a la prensa española que veía cómo una noble española se convertía en reina de Bélgica. Con estos ingredientes, normal que aquella boda pasase a la historia, pero ¿cómo empezó todo? ¿cómo se conocieron?

Fabiola buscaba una novia para Balduino

Sin embargo, hay otra versión mucho más "oscura", según la periodista Consuelo Font. Al parecer Balduino no encontró a Fabiola por casualidad, sino que "fue una verdadera investigación, una investigación por todo lo alto en la que intervinieron obispos y cardenales, por supuesto…", explica Alfredo Amestoy. Una teoría que confirma su propia sobrina nieta, Leticia Ruiz de Ojeda, en el documental: "Su matrimonio era una cuestión persona, pero una cuestión de estado también".

El rey belga era el soltero de oro y por eso debían asegurarse de que consiguiera una esposa adecuada. Por un instante pensaron en "dejarlo en manos de la providencia", pero finalmente el cardenal Suenens contactó con Verónica O'Brien, "una persona maravillosa, irlandesa, a quien encomendaron la tarea de buscarle una novia... tal cual". Su sobrina nieta, Leticia, cuenta que el monarca tenía mucha devoción por Santa Teresa de Ávila y por ello decidieron venir a España a "buscarle una novia".

Buscaron en un colegio de chicas y allí contactaron con Fabiola, "pero más que nada para que fuera ella quien les introdujera un poco en la sociedad y ver quién podía tener sentido y quién no", cuenta Leticia. La idea inicial no era que Fabiola se convirtiese en reina, sino que ella buscase a la persona adecuada, entre otras cosas porque ella era dos años mayor que él, y en aquel momento eso no estaba muy bien visto. Sin embargo, cuando Verónica O'Brien vio a Fabiola no tuvo dudas: "Es ella", y así se lo hizo saber al rey Balduino.

La descripción que le pasaron a Balduino fue que se trataba de "una mujer muy interesante y muy elegante", mucho más que la media: se había independizado de sus padres, aunque aquello en esa época fuese poco común, hablaba cinco idiomas, era una mujer formada y muy capacitada. Después de eso, se encontraron por primera vez en Burselas, en la casa de Verónica O'Brien. El encuentro fue secreto y Fabiola tuvo que viajar a escondidas de su familia, que no podía conocer el motivo de su viaje... Iniciaron su relación en ese momento, se enviaron cartas en secreto sin parar y descubrieron que estaban hechos el uno para el otro. Tenían hasta el mismo complejo: la nariz, que ambos decidieron operarse a la vez incluso sin conocerse.

"Era muy difícil entender a mi tía Fabiola sin mi tío Balduino y entender a mi tío Balduino sin mi tía Fabiola. Eran uno, eran uno de verdad", confiesa Luis Escrivá de Romaní, otro de los sobrino nietos de Fabiola que ha querido aparecer en el documental para hablar de sus tíos. Todo el mundo admiraba a esta pareja que nació casi por casualidad, pero que parecía estar destinada, "estaban enamorados de verdad", asegura el Padre Ángel.