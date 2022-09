MasterChef Celebrity 7 | Eduardo Rosa, segundo expulsado: "Norma Duval siempre me apoyaba en los momentos difíciles"

A pesar de ser el segundo expulsado de MasterChef Celebrity 7, Eduardo Rosa se va muy orgulloso de su paso por el programa y de su trabajo en estas dos semanas. “Lo he dado todo dentro y fuera del programa”, asegura el actor. RTVE.es ha hablado con él para que nos cuente sus sensaciones tras la salida y que valore su paso por el talent show de cocina más duro del mundo.

PREGUNTA: ¿Qué te llevas de esta experiencia en MasterChef Celebrity 7?

RESPUESTA: Me llevo muchas cosas. Lo primero la experiencia de haber pasado por un talent show de este calibre. Lo segundo, la posibilidad de haber salido de mi zona de confort y haber aprendido a manejarme mínimamente en una cocina, cosa que hasta ahora la veía imposible. Y por supuesto, me llevo a mis compañeros, con los que he compartido un viaje trepidante en MasterChef Celebrity.

P: En tu despedida, le dijiste a Pepe Rodríguez que “nunca habías hecho algo tan bestia como esto”.

R: Si, exactamente es así. Yo antes de ser actor trabajé de muchas cosas: repartir publicidad por las calles de Escocia a cero grados, trabajar de voluntario con caballos en Tarifa, etc… Y ya dentro de mi carrera profesional como actor he pasado por La Joven Compañía de teatro de Madrid, que también es una experiencia muy física. Pero en ningún otro sitio viví la competición de élite que se vive en MasterChef Celebrity. Todos queríamos aprender al máximo y demostrar que éramos mejores que el que teníamos al lado. Pero la dificultad también está en que no es tu profesión, lo quieres dar todo, pero a veces no sabes ni por donde te viene la cosa.

04.09 min Eduardo Rosa, segundo expulsado de MasterChef Celebrity 7

P: Eso sí, a pesar de irte el segundo, los jueces destacaron que “tu actitud siempre fue inmejorable y que se quedaban con eso”.

R: Claro, es lo que te decía. Yo lo he dado todo y me he entregado dentro y fuera. También hay que tener una pizca de suerte y es lo que creo que me ha pasado a mí. En la vida hay que darlo todo y esforzarte al máximo, que es lo que he hecho yo. Luego ese esfuerzo te acerca al objetivo, aunque a veces no lo consigas. Lo importante es estar satisfecho con uno mismo. Y yo estoy muy satisfecho de mi entrega en MasterChef Celebrity 7.

Y hablo de darlo todo dentro y fuera del programa. Yo antes de entrar en MasterChef Celebrity 7 estuve dos semanas en una academia profesional de cocina, pasé por el restaurante El Comercial en Bilbao para ver cómo se organizaba una cocina profesional y tuve un instructor personal. Por eso digo que yo lo di todo en aprender lo máximo posible. Y a día de hoy, he aprendido mucho, después de pasar por el programa creo que cocino bastante mejor. La sensación global es buena.

P: En tu despedida destacaste a Fernando Andina como tu favorito. ¿Sigue siendo así?

R: Aposté por Fernando Andina y lo sigo haciendo porque parte de las clases que di fueron junto a él y vi cómo se esforzaba y que su nivel era superior al mío. Creo que puede tener muchas papeletas para hacerlo muy bien.

P: También hemos visto que has tenido una relación muy cercana con Norma Duval, algo así como de madre e hijo. ¿Te esperabas encajar tan bien con ella?

R: No me lo esperaba por una cuestión generacional. Yo hice el casting con ella. Y no sabía mucho de su trabajo. Pero ha sido un descubrimiento. Lo pasamos tan mal los dos que conectamos (risas). En momentos complicados nos hemos apoyado muchísimo.

P: Siguiendo en la línea de todo lo que has aprendido de cocina. ¿A qué tres personajes históricos sentarías en tu mesa para sorprenderles con una espectacular cena?

R: Antes de nada, tendría que prepararme mucho. Haría el menú varias veces antes para que no fallara nada. El primero que elegiría sería Jesucristo. Luego Antonio Banderas, que es un referente en la vida para mí. Y el último, mi abuelo materno. Fue juez del Tribunal Supremo y seguro que podría aprender muchas cosas de él.

P: Dime dos consejos esenciales que le darías a famosos que en un futuro quieran pasar por MasterChef Celebrity.

R: Para empezar, les diría es que entren en MasterChef solo si lo hacen con mucha ilusión. Y lo segundo que les diría es que antes de entrar se formen mucho fuera, que intenten aprender todo lo que puedan, para poder centrarse en disfrutar la experiencia mientras están dentro.

P: Para terminar. Cuéntanos que proyectos tienes entre manos.

R: Estoy acabando el rodaje de ‘El aspirante’, una película de Juan Gautier, que trata de las novatadas en los colegios mayores. La protagonizo junto a Lucas Nabor y es un thriller apasionante en el que los veteranos luchan contra los novatos. Seguro que os va a encantar. Y además de eso, estoy en los teatros Luchana con la obra ‘Play’.