Comença la vacunació contra el papil·loma humà

El Departament de Salut inicia la campanya de vacunació en centres educatius contra el virus del papil·loma humà. Enguany, la gran novetat és la incorporació dels nois, motiu pel qual s'han adquirit unes 67.000 dosis que s'administraran en dues tandes. Catalunya serà la primera comunitat a fer-ho.

Aquest dilluns s'ha començat a administrar els vaccins als alumnes de l'Escola Roser Capdevila de Polinyà (Vallès Occidental), on la canalla assumia entre rialles nervioses i una mica de por a les agulles el que, al cap i a la fi, dura poc més de dos minuts, i té com al·licient que es duu a terme en un entorn conegut com el de l'escola i rodejat dels companys de classe. Aprofitant la vacunació contra el papil·loma humà, també s'administra la vacuna contra l'hepatitis A.

La secretària de Salut Pública ha subratllat l'efecte protector de les vacunes i ha indicat que calculen que eviten més de 30.000 casos de malalties immunoprevenibles a l'any.