Ciutadans denuncia que l'independentisme s'està rearmant

Es compleixen tot just 5 anys del ple del Parlament que va aprovar les conegudes com a lleis de desconnexió. Van ser 48 hores marcades per la crispació i la divisió que van suposar un punt d'inflexió que derivaria en el referèndum de l'1 d'octubre.

Declaració de condemna sense resposta 5 anys després, Ciutadans intenta promoure una declaració institucional de "condemna" d'aquell ple del 6 i 7 de setembre de 2017 que va acabar amb l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Una proposta destinada al fracàs, donada la majoria independentista a la Cambra, i de la que diu ser conscient la mateixa formació taronja. “��️ Es compleixen 5 anys de l'aprovació de les lleis de desconnexió al Parlament.



Tot i que el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ja ha fet arribar la seva proposta a la resta de grups, de moment la resposta ha estat "el silenci". Cap grup ha respost a l'oferta de declaració institucional dels taronges, que, així i tot, insistiran a PSC, Comuns i PP. La líder de Ciutadans, que presidia el grup parlamentari quan es va celebrar el ple, Inés Arrimadas, alerta que l'independentisme es rearma i assenyala durament als socialistes com a còmplices. Arrimadas ha destacat que Cs és "l'únic partit" que avui celebra un acte "perquè no s'oblidi la ignomínia" del 6 i 7 de setembre.