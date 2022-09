"Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir: Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado con el tratamiento de quimioterapia". Con este mensaje Jane Fonda se ha mostrado muy positiva y ha explicado que se someterá a seis meses de quimioterapia. Además, la actriz de 84 años ha sacado su lado más activista apuntando al sistema de salud norteamericano.

Jane Fonda tiene cáncer: linfoma no Hodgkin "Este es un cáncer muy tratable". El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada", dice la actriz sobre el linfoma no Hodgkin con el que ha siddo diagnosticada. Jane Fonda aprovecha para hacer una reflexión sobre el sistema sanitario estadounidense: "También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores tratamientos. Me doy cuenta de lo privilegiada que soy. Es doloroso cuando casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo. No está bien", escribe. Su compromiso político siempre ha estado muy presente en su vida, por eso no ha dejado escapar esta ocasión para decir que se siente privilegiada de poder acceder a un seguro de salud que cubra sus necesidades, lamentando que no todos tienen esa misma posibilidad por falta de recursos económicos. También ha asegurado que se debe informar más a la gente de las cosas que provocan el cáncer como los combustibles fósiles, presentes en muchos tipos de pesticidas. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Jane Fonda (@janefonda)“ “ A pesar de los duros meses que le esperan por el tratamiento, no dejará su activismo medioambiental, algo por lo que lleva luchando muchos años. Así lo ha confirmado en su post: "El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara, como la importancia de la comunidad. Hay que saber adaptarse a las nuevas realidades", cuenta. Ha sido arrestada en varias ocasiones por sus protestas. Durante un tiempo Fonda salía cada viernes a manifestarse frente al Capitolio con su inconfundible abrigo rojo. "Ser activa y estar en movimiento me ha hecho estar en forma y sana durante toda mi vida. No voy a parar, soy Jane Fonda", dijo. Es una de las mujeres más poderosas de Hollywood, una actriz con una trayectoria impecable y polifacética que puede presumir de tener en sus vitrinas dos Premios Oscar, cuatro Globos de Oro, dos Premios Bafta y un Emmy. En 1991 cambió la gran pantalla por la política y desde entonces se ha entregado de lleno a diferentes causas. "Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora determinará qué tipo de futuro habrá y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda", escribe la actriz en su Instagram. Jane Fonda se merece la gloria y ahora se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida con mucho ánimo y dispuesta a superarlo con la fortaleza que siempre la ha caracterizado.