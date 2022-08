Es una de los jóvenes actores mas prometedores de nuestro cine. César Mateo se encuentra en un momento imparable de su carrera. Tiene la suerte de poder elegir proyectos que le llenen y, con naturalidad, salta del cine a la televisión. Ahora le vemos en una de las ficciones de más éxito de La 1, Servir y proteger. Para esta nueva tanda de capítulos, RTVE ha apostado por una gran renovación en el elenco y las tramas. La incorporación de Mateo es una de sus grandes bazas y, con motivo de su llegada al serial, queremos descubrir todos los secretos del actor de moda.

César Mateo, un ascenso imparable

El paso del actor por Servir y proteger será de momento temporal. Mateo se mete en la piel de Kiko, el exnovio del personaje interpretado por Caterina Mengs, que aparece para visitarla en la cárcel. El joven tratará de embaucar a la hija de Gael recordando viejos tiempos, lo que dará lugar a una intensa trama que se resolverá en las próximas semanas.

César Mateo en una escena de 'Servir y proteger' RTVE

Cuando Gael descubre que Kiko ha visitado a su hija en prisión, intentará que esta no se deje engañar de nuevo por él. Está tan convencido de que sus intenciones no son buenas que compartirá su preocupación con Julia. ¿Qué busca realmente de la joven? No es la primera vez que el actor participa en un serial diario: su paso por ficciones como Amar es para siempre fue el trampolín a proyectos en plataformas como Netflix.

César Mateo en una escena de 'Servir y proteger' RTVE

César Mateo es madrileño y tiene 31 años. Vive un buen momento profesional. Ha rodado con Fernando Colomo y Daniel Calparsoro. Con el barcelonés ha hecho Hasta el cielo, una de las películas del año. Además, ha rodado Ayúdame con Cristian Beteta, donde comparte cartel con Pedro Casablanc. Luego están las series y antes de Servir y proteger le hemos visto en títulos como La noche más larga (junto a Alberto Ammann y Bárbara Goenaga) y Bienvenidos a Edén. Mateo tampoco tiene miedo de subirse a las tablas. En teatro ha protagonizado obras como Lulú, que se representó en el Teatro de las Bellas Artes de Madrid y donde compartió reparto con actores como María Adánez y David Castillo. Fue en el año 2018 y el éxito de la función propició una larga gira por nuestro país.