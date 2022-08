Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Fabián empieza a colaborar con el centro cívico y recibe la inesperada visita de su ex, Mario, que viene reclamándole dinero. Kiko amenaza a Gael con destruir el pub si Cata no acepta que pase droga dentro de la cárcel. Ágata entra en pánico cuando el Maestro Binoke le dice que si no paga 3000 euros morirá antes del fin de semana. Matías se gana la simpatía de Miralles cuando acude a cenar a su casa...