Coldplay: el fenomen de la revenda d'entrades

La banda britànica Coldplay va pel camí de convertir-se en el gran fenomen de l'estiu sense ni tan sols haver posat un peu a l'escenari. En un temps record, ha venut les 200.000 entrades pels 4 concerts que té programats al mes de maig l'Estadi Olímpic Lluís companys de Barcelona.

La promotora del grup destaca que mai s'havien omplert 4 concerts seguits a aquest mateix escenari, ni tan sols Bruce Springsteen, ho havia assolit tot i la gran tirada a la capital catalana. Ara però, les xarxes bullen, com mai, per aconseguir una d'aquestes entrades a la revenda.

Eufòria per la revenda

Milers de persones esperaven puntualment la sortida a la venda de les entrades, a les 10 del matí: el resultat van ser cues virtuals de fins a mig milió de persones. I per a molts dels que van tenir paciència, l'esperança es va fondre quan, després de fer la cua, no en quedaven de disponibles, o tan sols les més cares, d'uns 300 euros.

"Coldplay exhaureix les entrades pels concerts del 24, 25 i 26 de maig en menys de dues hores.



L'alta demanda ha fet que la banda britànica hagi afegit dues dates més





Ara, un cop exhaurides les entrades, alguns sondegen els webs de revenda, on, en la majoria de casos, multipliquen com a mínim, per dos, el preu original. Viagogo és un dels portals més populars, tot i que algunes productores alerten que no sempre és fiable. El concert de Coldplay a Barcelona és l'esdeveniment que els usuaris més han buscat, i els preus oscil·len entre els 280 i els 400 euros, però poden arribar als 1.800.