01:20

Un cop esgotades les 200.000 entrades en poques hores, l'atenció se centra en la revenda que pot arribar als 1.800 euros per un passi.

La banda britànica Coldplay, que ha venut 200.000 entrades pels 4 concerts que té programats al mes de maig l'Estadi Olímpic Lluís companys de Barcelona. La promotora del grup destaca que les entrades s'han venut en un temps rècord i que mai s'havien omplert 4 concerts seguits a l'Estadi.

Milers de persones esperaven puntualment la sortida a la venda de les entrades, a les 10 del matí: el resultat van ser cues virtuals de fins a mig milió de persones. I per a molts dels que van tenir paciència, l'esperança es va fondre quan, després de fer la cua, no en quedaven de disponibles, o tan sols les més cares, d'uns 300 euros.

Ara, un cop exhaurides les entrades, alguns sondegen els webs de revenda, on, en la majoria de casos, multipliquen com a mínim, per dos, el preu original. Viagogo és un dels portals més populars, tot i que algunes productores alerten que no sempre és fiable. El concert de Coldplay a Barcelona és l'esdeveniment que els usuaris més han buscat, i els preus oscil.len entre els 280 i els 400 euros, però poden arribar als 1.800.

Les xarxes socials, especialment Twitter, també s'han convertit en una plaça de mercat: tan sols cal buscar "Coldplay Barcelona", i apareixen desenes de publicacions amb ofertes i demandes, algunes especificant fins el número del seient o demanant-ne dues que estiguin juntes. D'altra banda, també les xarxes han estat el contenidor de les queixes dels menys afortunats, a algun dels quals fins i tot, l'haurien estafat | ANNA PUJOL