Unos 65.000 seguidores asisten en Barcelona al concierto de Coldplay

Unos 65.000 seguidores han asistido este viernes en el Estadio Olímpico barcelonés al único concierto de la banda británica Coldplay en su única cita en España de la gira "Viva la Vida" 2009, una actuación marcada por los constantes problemas de sonido.



Coldplay ha jugado a menudo a ser la digna sucesora de U2, y aunque los británicos no han sido capaces de colapsar el Camp Nou como los de Bono, el cuarteto que lidera Chris Martin ha conseguido llenar su primer estadio en un concierto en España, sin embargo el sonido que han ofrecido es impropio de una banda que se pretende de Primera División.



Las entradas para la velada se agotaron en poco tiempo y Barcelona fue además la segunda ciudad en la que presentaron el nuevo disco, "Viva la vida or Death and all his friend", la misma ciudad en la que fueron grabadas las diez nuevas canciones además de en Londres y Nueva York.



Los paralelismos con U2 no son anecdóticos: en este último disco Coldplay tuvo como productor a Brian Eno, una colaborador habitual de Bono, y no debió ser casual que en las canciones que entretenían al público antes del inicio del concierto sonara 'Magnificient', uno de los temas estrella del nuevo álbum de U2.



Comienzo con temas estrellas



Casi un año después de su anterior concierto en Barcelona, en el menos masivo Palau Sant Jordi, durante la primera parte de la gira de 'Viva la Vida', y tras superar unos iniciales problemas de sonido, el grupo inglés ha comenzado la velada con dos de los temas estrella de su cuarto álbum, 'Life in Technicolor' y 'Violet Hill'.



En las dos horas que ha durado el concierto del Estadio Olímpico, Coldplay ha interpretado la totalidad de las canciones de 'Viva la Vida', que han dosificado a lo largo de la noche.



En esa primera parte de la velada, Coldplay ha interpretado dos de los temas más celebrados de su segundo disco, 'A rush of blood to the head': la contundente 'Clocks' y la balada 'In my place'.



Con 'Yellow', el único tema que han tocado de su primer disco, 'Parachutes', el estadio se ha visto inundado de globos gigantes de color amarillo, que han dado paso a 'Glass of water', un corte de su reciente EP 'Prospekt's March'.



Silbidos por los problemas de sonido



Tras dos canciones del cuarto álbum, 'Cemeteries of London', '42' y 'Strawberry Swing', el grupo inglés ha intercalado uno de esos temas que ya se han convertido en himno generacional, 'Fix You', de su tercer disco, el de la consagración internacional, 'X&Y', una canción que ha coreado gran parte de la concurrencia.



Pero el público no ha sido benévolo y ha silbado a los de Chris Martin cuando los problemas de sonido han reaparecido con 'Strawberry swing' y con 'God put a smile upon your face', ésta última interpretada por el cuarteto en uno de los extremos de una de las pasarelas, casi en el centro del Estadio.



Seguramente, más de uno de los decepcionados seguidores que gritaban "No se oye" esperarán a la venta del DVD que este viernes se grababa durante el concierto de Barcelona con la esperanza de que el sonido será mejor.



En la segunda parte del concierto, algunas de las penas se han olvidado con cortes tan emblemáticos como' Talk'. la acústica 'Green Eyes', que los de Coldplay han tocado en el otro extremo del campo, en medio del público, la country 'Death will never conquer', la contundente 'Viva la Vida' o 'Lovers in Japan'.



Homenaje a Michael Jackson



No podía faltar tampoco el homenaje al recientemente desaparecido Michael Jackson con una de sus canciones más célebres, 'Billie Jean', tocada por el cuarteto británico después de una excentricidad, invitar al público a hacer la ola con las pantallas del móvil.



Bises aparte, en ellos han ofrecido 'The Scientist', 'The Escapist' y otra vez 'Life in Technicolor', el concierto ha concluido con 'Death and all his friends' en medio de una lluvia de confeti, la única lluvia que al final ha caído este viernes después de las amenazantes nubes que cubrían desde esta tarde Barcelona.



Coldplay, que había llegado a Barcelona tras actuar en Hannover, Düsseldorf y Múnich, Alemania,y Udine, Italia, viajan a partir de la próxima semana a la localidad holandesa de Nimega, donde ofrecerá dos conciertos, y volverán a casa para tocar en Manchester, Glasgow y en Londres, donde también tendrán una doble cita con sus fans en el estadio de Wembley.