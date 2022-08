Mapi: ¿Por qué las pipas son tan adictivas?

Cuando te pones a comer pipas solo ves el montón de cascaras aumentar y aumentar... y cuando te quieres dar cuenta tienes la boca seca. ¿Qué es lo que hace que las pipas nos resulten tan adictivas?

Con sal, estilo tijuana, sin sal… El tipo de pipas que compremos también afecta. ¿Pero son saludables o no? Esta es la cuestión que Mapi, la reina del cocimiento de RTVE, plantea en su concurso a la experta Deborah García química e investigadora.

Deborah García, química e investigadora RTVE

Las pipas son un vicio. La principal razón es el sonido que hacen. Pero la razón más importante es que las pipas tienen triptófano, un aminoácido esencial que promueve la síntesis de serotonina.

"La serotonina es un neurotransmisor que regula nuestra felicidad. Pero si además tienen sal, resulta que aunque nuestras células estén saturadas de sal, no mandan ese mensaje en nuestras neuronas al sistema del gusto, con lo cual no podemos parar de consumir sal. Si no tienen sal, son un alimento muy saludable porque contienen ácido fólico, vitamina E, que es antioxidante y ácidos grasos poliinsaturados que son los que cuidan de nuestro corazón", afirma la investigadora.

¡Cuánta felicidad y salud en algo tan pequeño como una pipa!