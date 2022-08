Mientras famosos como Chanel Terrero, Jon Kortajarena o Elsa Pataky han disfrutado este verano de unos días en la playa, Georgina Rodríguez ha sorprendido a todos con su última visita, que ha compartido en Instagram. La modelo ha acudido a un famosísimo lugar de peregrinación, Fátima, y lo ha hecho con mucho estilo, como nos tiene acostumbrados. "Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita", ha escrito Georgina, quien, ataviada con un pañuelo y un bolso blanco de Chanel, se ha convertido en una más de los muchos peregrinos que visitan este santuario portugués. Además de los complementos de esta firma, la modelo ha elegido un vestido también blanco, con una abertura en la falda.

Parece que detrás de la visita de Georgina Rodríguez a Fátima se encuentra Netflix. La escena formaría parte de la segunda temporada de su documental, Soy Georgina, cuya primera entrega tuvo muchísimo éxito en la plataforma. Aunque su peregrinación haya protagonizado numerosos titulares, lo cierto es que la modelo ya ha mostrado en más de una ocasión su lado más religioso.

Así vive Georgina su fe

Lo hizo, por ejemplo, en Jaca. Allí se crio Georgina, nacida en Argentina pero de madre murciana, ciudad en la que también vivió antes de su traslado a la localidad aragonesa. Precisamente junto al Cristo de Biscós posó en mayo del año pasado, una fotografía que compartió con sus seguidores. "Tantas oraciones a tus pies, tantos deseos y lágrimas. Hoy por fin, me reencuentro contigo. Gracias por haber iluminado mi camino y haberme acompañado siempre", decía ella.

No ha sido la única vez que se ha referido en sus redes sociales a su fe: en otra ocasión también compartió que había comprado flores para la virgen del Pilar, y es que Georgina tiene una relación muy especial con la religión. Comenzó en su infancia, como aseguraba la modelo en una entrevista para Cosmopolitan. "Toda mi vida lo he tenido muy presente porque estudié en un colegio religioso", explicaba sobre Dios. "Pero sí, siempre me he sentido muy arropada y protegida por él. Le estoy eternamente agradecida. Él me ha aconsejado y me ha guiado hasta hoy", aseguraba la pareja de Cristiano Ronaldo.

Georgina pasó por un momento muy duro la pasada primavera: en abril anunciaron que uno de los bebés que esperaban había muerto. Bella Esmeralda sin embargo sobrevivió, y la modelo no ha dudado en referirse a ella como su "pequeña gran bendición". De ella y sus otros hijos presume la modelo durante este verano.