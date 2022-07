Con toda su pompa rosa, a veces, el amor se nos echan encima sin querer. No importa si el amor ha llamado o no a la puerta de tu casa. Si no tenéis cita para ese día o si la distancia os impide veros como desearíais, no os preocupéis porque siempre queda la magia del cine.

Divertidas, trágicas, animadas, clásicas o muy modernas. Las películas románticas pueden servir para volver a creer en el amor o como revulsivo contra él; como terapia o como puro entretenimiento. No importa, es cine y es uno de los mejores planes sea cual sea la fecha señalada en el calendario.

En RTVE Play hemos seleccionado las mejores películas de amor, desamor y más allá del amor de nuestro catálogo de cine gratis y online.

1. Sin fin (2018) Reparto: María Leon, Javier Rey María León y Javier Rey protagonizan 'Sin fin' ¿Es el amor una historia de ciencia ficción? Esta es la historia de Javier, un hombre que decide viajar en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el día en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar. Nominada a Mejor dirección novel en los Premios Goya, a Mejor actor (Javier Rey) en los Premios Feroz y a Mejor actor (Javier Rey) en el Festival de Málaga. Ver aquí.

2. La vida de Adèle (2013) Reparto: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux La vida de Adèle (2013) En su momento rompió esquemas, sedujo a los espectadores (a todos y todas) y conquistó todos los festivales de cine. Una película sobre el amor universal y sus consecuencias en la juventud. La cinta francesa cuenta la historia de la joven Adele, a sus 15 años no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean… Ver aquí.

3. Barcelona, noche de invierno (2015) Reparto: Alberto San Juan, Miki Esparbé, Asunción Balaguer, Vicky Luengo, Berto Romero Barcelona, noche de invierno (2015) Comedia, drama y espontaneidad. Un absoluto triunfo del amor y de las actuaciones que hay en ella, empezando por Miki Esparbé. Dirigida por Dani de la Orden, la cinta continua la secuela de Barcelona, noche de verano y vuelve a situar en la ciudad condal, esta vez a principios de enero para contarnos varias historias de amor que se entrecruzan. Nuestro, nada desdeñable, Love Actually a la española. Ver aquí.

4. Los miércoles no existen (2015) Reparto: Inma Cuesta, Eduardo Noriega, Alexandra Jiménez, Gorka Otxoa Los miércoles no existen (2015) Patricia sale con César, pero él no ha podido olvidar a Mara, su novia de toda la vida, que le dejó justo después de pedirle que se casara con él. Hace ya unos meses de esto, pero aún no se ha recuperado. Dirigida por Peris Romano, una comedia romántica con un excepcional reparto que disfrutaras entre carcajadas. Ver aquí.

5. Remember me (2019) Reparto: Verónica Forqué, Bruce Dern Remember me (2019) El amor no tiene edad. Esta película es un canto a la vida y al amor a todas las edades. Claude, viudo jubilado, descubre que la mujer de su vida, Lily, una célebre actriz con la que vivió un amor de juventud, está en una residencia con alzhéimer. Para estar junto a ella y cuidarla, con la ayuda de un amigo, ingresa en el centro fingiendo que tiene la misma enfermedad. Contenido disponible en España hasta el 1 de marzo de 2031. Ver aquí.

6. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016) Reparto: Verónica Echegui, Alex García No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas (2016) Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se encuentra en un momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que ha abierto, que se junta con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que fuera el gran amor de Sara cuando iba al instituto. Ver aquí.