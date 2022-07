Unas fotos publicadas por ellos mismos disfrutando juntos del verano, han desatado los rumores. ¿Vuelven Victoria Federica y Gonzalo Caballero a ser pareja? El programa Corazón ha entrevistado al torero en exclusiva. Por primera vez, el diestro habla sobre su vida privada. Nunca antes, había consentido charlar sobre su vida amorosa.

Mientras fueron novios, Gonzalo se encargó de gritar a golpe de post en Instagram lo enamoradísimo que estaba de su chica. No podía ocultar su felicidad. Sin embargo, ahora, tanta publicidad se volvió en su contra y los dos han decidido pensar qué caminos quieren seguir.

Gonzalo Caballero ya no tiene novia

¿Quién es el novio de Victoria Federica?

Hasta 2019 Caballero fue el novio de Victoria Federica. Nunca posaron ante los medios como pareja, pero no se escondían de la prensa. Él decidió poner fin a su relación. Nunca confirmó su noviazgo, pero sí anunció que su relación terminaba porque él necesitaba centrarse en su carrera profesional.

Poco después, el 12 de octubre de 2019 sufrió una gravísima cornada que a punto estuvo de costarle la vida: "Estuve 9 minutos muerto. Dos semanas en la UCI debatiéndome entre la vida y la muerte. Cuando ya no aguantaba más, al doctor y le dije: "Dígale a mi madre que la quiero".

Junto a él, y aunque ya no eran novios, estuvo Victoria Federica: "Es maravillosa. Al final, cuando vives situaciones tan complicadas como las que tocaron en el pasado, cuando alguien está ahí a tu lado, indudablemente, queda un cariño que es para siempre."

Nunca han dejado de ser amigos. Victoria no falta a sus grandes citas en Las Ventas. Él ha llegado a decir que, hasta hace poco, era su talismán: "Era una broma que teníamos. Siempre que venía a la plaza, yo triunfaba y salía por la puerta grande. Pero en estas últimas corridas de San Isidro..." no le ha ido tan bien. Pero entre risas confiesa que no le va a pedir que deje de ir.

Y es que, siempre discreto, e incluso tímido, no le cierra la puerta a una segunda oportunidad con Victoria Federica: "Yo me centro en vivir al día y el futuro, pues nadie sabe."