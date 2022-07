¿Cuánto cuesta comer en El Celler de Can Roca?

El restaurante El Celler de Can Roca le abre sus puertas a familia MasterChef para vivir una final histórica. Les han ‘cedido’ sus cocinas a los finalistas, para que repliquen algunos de los platos de su distinguido menú. Diseñado y elaborado por los hermanos Roca, nos preguntamos cuanto cuesta su menú y la disponibilidad para reservar una mesa.

Los hermanos Josep, Joan y Jordi Roca GTRES

Hablar de El Celler de Can Roca es hablar de uno de los templos de la gastronomía. En 2009 consiguió su tercera estrella Michelin y desde 2021 y también tienen la estrella verde Michelin (gastronomía y sostenibilidad). Además, estuvo en la cima de La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2013 y 2014, y actualmente, figura en el ‘Hall o Fame’ de dicha lista elaborada por la revista británica The world’s 50 Best Restaurants.

Los creadores de este increíble proyecto culinario son los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca. El primero es el chef, el segundo el sumullier, y el tercero el repostero. Juntos han creado un concepto gastronómico único, que en 2022 se refleja en 2 menús degustación:

Menú degustación simple El menú degustación simple consta de 9 platos con infinitas elaboraciones. Uno de ellos es un mar y montaña vegetal, elaborado a base de algas y plancton, que precisamente está presente en la prueba exterior de MasterChef. El precio de éste es de 215 euros, con un maridaje opcional: una selección de vinos de Josep Roca, con un precio de 85 euros. El total serían 300 euros.

Menú degustación Festival El menú Festival es una propuesta actualizada del menú degustación. Éste consta de 12 platos entre los que incluye aperitivos de bienvenida, entrantes, platos y postres. Entre ellos se encuentra el Bosque Lluvioso que nos ha dejado alucinados en la final de MasterChef.

El precio de este menú es ligeramente más elevado que el anterior. Son 250 euros, sin contar con el maridaje (opcional) de 130 euros. Un total de 380 euros.