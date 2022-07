Si hablamos de la película Passengers (2016), hay ciertas anécdotas y curiosidades que rodean a este drama de ciencia ficción dirigido por Morten Tyldum. Nominada a dos premios Oscar en las categorías de mejor banda sonora y diseño de producción, está cinta tiene a dos grandes de Holywood como protagonistas: Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Sus fans mas acérimos (sobre todo los de él), se acuerdan de dos momentos concretos de toda la película, cuando sale el trasero desnudo Chris Pratt.

La primera escena en la que lo vemos es cuando su personaje Jim está duchandose. Y en la segunda ocasión es cuando se pasea solo entre los pasillos del barco con su caracterísitico traje de cumpleaños. De hecho, él mismo utilizó la excusa de su propio trasero para promocionar la pelicula. Lo hizo tanto en la rueda de prensa oficial aquí en España, como en su propia cuenta de Twitter. Entre broma y broma, Chris Pratt soltó su pequeño spoiler: "Es una gran peli y podéis verme el culo. Id por mi trasero y quedaos por la historia".

“I'm so proud of this movie. It's beautiful, moving, original, entertaining, controversial and you see my butt. What else can you ask for? https://t.co/k1ODQlSEqD“