Laura Sánchez es la primera modelo biónica y no está acomplejada

Es una de las modelos veteranas y este 2022 celebra que lleva 25 años frente a las cámaras, saltando de las pasarelas a las portadas de las revistas. Empezó muy joven en la moda y, al contrario que algunas de sus compañeras, ha sabido reinventarse y ampliar sus horizontes laborales. Laura Sánchez tiene 41 años y la agenda repleta. Sigue vinculada a la moda, pero trabaja en ella desde muchos más ámbitos, desde la empresa al evento social. Pero hay más, ha hecho cine y mucha televisión, entre otras cosas ha concursado en MasterChef Celebrity. Por todo ello se ha convertido en uno de los personajes de la crónica social más queridos. La prensa siente adoración por ella, porque siempre responde a sus preguntas con una amplia y generosa sonrisa. Como ha hecho ahora en el programa Corazón, de RTVE, en el que ha mostrado los dos círculos blancos que lleva en los brazos. "Es un medidor de glucosa y para mí no es ningún problema. A veces me dicen que si me lo quito para las fotos. ¡Pero cómo me lo voy a quitar para las fotos si es si salvavidas, es como mi rodilla o mi ombligo...!".

Laura Sánchez tiene diabetes tipo 1

En 2021 le detectaron diabetes y no dudó en hacerlo público: es una activista de su enfermedad y con su actitud ayuda a visibilizarla. "Tengo diabetes tipo 1 y, bueno, me he hecho a ella... Soy una persona organizada, me controlo mucho... No es fácil, yo entiendo que hay gente que no lo lleva bien y es que no es fácil, pero como hace poquito me dieron los resultados y me felicitaron, pues eso te motiva... pero la verdad es que es un control diario y un esfuerzo diario. Pero se lleva bien". La diabetes tipo 1 se caracteriza por una destrucción selectiva de las células beta del páncreas. "Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes. Afortunadamente, mi vida no ha cambiado en nada más. Bueno, ahora llevo un medidor en el brazo y el móvil me dice cuál es mi nivel de glucosa", decía hace meses, cuando presentó en Madrid la exposición sobre la bata de cola. Ese día contó que su diabetes está provocada por un estrés emocional, que su origen no es genético. "Viene con un antecedente emocional, igual que un colon irritable o una úlcera de estómago. Somatizar al final todo eso, pues rompe en este tipo de enfermedades... Pero bueno, la vida me manda esto y lo vamos a llevar para adelante".

En todas las entrevistas que ha dado, deja claro que esto le ha servido como aprendizaje. "Te hace parar y pensar que la vida se va, que es muy rápido, que estamos aquí hoy y que hay que preocuparse de lo muy justito... Hay que vivir". Por eso se muestra optimista y no pierde nunca ni su sonrisa ni su sentido del humor. Cuando le preguntas si por llevar los controladores se siente acomplejada responde sin pensar. ¡"Qué va, si ahora soy la primera modelo biónica!".