El posado más caliente y sexual de Laura Sánchez y su marido

Hace unos meses nos sorprendía con su cambio de look, una melena blanca que reivindica las canas más allá de la vejez, y ahora lo hace con su posado más sexual que revoluciona las redes sociales. Laura Sánchez y su marido David Ascanio son una pareja explosiva y esta foto es la prueba que nos faltaba para confirmarlo. En su última publicación la actriz comparte con sus más de 200 mil seguidores una imagen que no deja lugar a dudas. Ella aparece sentada sobre su esposo, en lo que parece el jardín de su casa, ambos con el torso desnudo.

Laura Sánchez explica que se trata de una instantánea tomada a través de una videollamada por el fotógrafo Félix Valiente, que decidió fotografar a numerosos rostros conocidos durante el inicio de la pandemia. El confinamiento no fue un impedimento. Zoom, Skype, Whatsapp... las herramientas que se convirtieron en nuestras aliadas para mantener nuestras relaciones sociales y comunicarnos, aún estando cada uno en su casa, también le sirvieron a él para inmortalizar a los famosos que posaron para él entonces. Ahora salen a la luz en su exposición 'Conectados'. La recaudación obtenida será destinada íntegramente a Federación Española de Bancos de Alimentos, tal y como explica la actriz en Instagram.

"Qué sensualidad", "nunca vi una foto tuya tan sexy", "puro fuego", "la pareja más guapa de España", son algunos de los comentarios que dejan sus seguidores. También muchos rostros conocidos del panorama nacional reaccionan a su publicación, como el cómico Jorge Cadaval, la actriz Bibiana Fernández o su excompañera de edición y ganadora de 'MasterChef Celebrity', Raquel Meroño.

Laura Sánchez y David Ascanio, 12 años de amor y pasión

No importan los años que pasen, entre Laura Sánchez y David Ascanio está claro que siguen saltando chispas. Se conocieron en 2009, cuando unos amigos en común les presentaron, y decidieron empezar una relación. Contra todo pronóstico, lo suyo no fue un flechazo. Él mismo lo desvelaba hace años en una entrevista para el diario Las Provincias: "A Laura la conocí una noche en la fiesta de cumpleaños de un amigo periodista. Yo le vacilé un poquito y ella se marchó. Poco después, al volver de un viaje, me la volví a encontrar. Y esa vez el que se marchó fui yo. Hubo un tercer encuentro, y nada. Pero a la cuarta fue la vencida".

Laura Sánchez y David Ascanio INSTAGRAM

La modelo y el músico se dieron el 'sí, quiero' en junio de 2018. Una boda íntima que tuvo lugar en Tenerife. Por ahora la pareja no piensa en hijos y es feliz con sus mascotas. La actriz ya es madre de Naia, una niña de 15 años que tuvo con su anterior pareja, el exfutbolista Aitor Ocio. Su relación después de su ruptura ha sido una pesadilla. Por decisión judicial, la pequeña vive en Bilbao con su padre, que alegó que Laura tenía una vida profesional demasiado agitada como para hacerse cargo de su hija por completo "La gente tiene una imagen de mí riendo, pero he llorado mucho", aseguraba la modelo.

Laura Sánchez, embarazada de su hija Naia INSTAGRAM

"Quiero decirte que me siento muy orgullosa de cómo eres, de tus valores, de tu sentido del humor, de tu calidad humana, de la mujer en la que te estás convirtiendo, sabiendo vivir, con la resiliencia como timón y con una sonrisa que me llena el alma. Te amo tanto mi vida", así felicitaba Laura a su hija Naia el pasado mes de agosto.