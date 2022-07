Arenys de Mar, de tenir 13 embarcacions de pesca a tenir-ne 13

Des de fa uns anys, la flota d'embarcacions de pesca tradicional al Maresme s'han reduït a la meitat. La sobreexplotació de les pesqueres majoristes, que practiquen una pesca indiscriminada i acaben amb les existències de peix, la contaminació del mar a causa dels abocaments de residus tòxics d'origen agrícola i industrial i la creixent pressió urbana sobre el litoral són les causes principals d'aquesta crisi.

El Robert recorda que abans la pesca era una bona opció de vida, amb salaris que superaven els de moltes feines de terra. Els seus pares, andalusos, van venir al Maresme a buscar feina. Ell va estudiar pensant en la universitat, volia estudiar matemàtiques. Però va començar a pescar per fer diners mentre estudiava i es va adonar que el mar l'enamora. Així que va decidir abandonar els estudis. Ara, surt cada vespre al mar a pescar calamar i torna ben entrada la matinada. No dorm gaire perquè l'endemà s'ha de llevar amb el sol per pescar amb xarxa.

En Josep Pou va cada dia al port d'Arenys de Mar. Allà, esmorza amb els amics, es passeja entre les barques dels pescadors i ajuda els seus dos fills amb les xarxes, en Marc i el Sergi, dos dels pocs joves del poble que han continuat l'ofici de la pesca. El mar és tota la seva vida. Quan era petit va començar a sortir al mar amb el seu pare, pescador com ell i com el seu avi, el seu besavi i el seu rebesavi. Ha utilitzat la majoria d'arts de pesca: la pesca en fitora, en potera, al moll, amb palangre i amb xarxa, entre d'altres. Ara ja està jubilat, com el Quim, un altre pescador que enyora els temps en què el Maresme era sinònim de famílies senceres dedicades a la pesca artesanal.