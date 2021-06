El sector pesquer del Mediterrani es queda a port

Les 227 barques d'arrossegament dels pescadors catalans no han sortit aquest divendres a feinejar. El sector ha convocat una jornada de vaga a tot el Mediterrani per a protestar contra el pla de gestió imposat per Brusel.les.

La normativa europea imposa una reducció del 40% de les captures fins al 2025. Els pescadors catalans asseguren que els aboca a la desaparició tal com ha explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, Josep Garcia, confrare de la confraria de Barcelona.

12.39 min Els pescadors catalans van a la vaga contra el pla de la UE

Els pescadors adverteixen que aquesta reducció afectarà la sostenibilitat del treball dels pescadors i, per tant, també els preus de cara al consumidor. A Catalunya a banda de les barques d'arrossegament, tampoc han sortit a la mar les embarcacions d'arts menors.