Una poma que es tapa pudorosa o una agulla que cus gotes d'aigua, poemes visuals que Chema Madoz fotografia, s'exposen ara a la Fundació Foto Colectania fins al 18 de setembre.

Detalls imperceptibles que inspiren emocions i que expliquen històries. Així són les instantànies del fotògraf, que va ser Premi Nacional de Fotografia l'any 2000, i que ara s'exposa a la galeria on va començar que celebra els seus 20 anys.

Almeida i Madoz

L'exposició anomenada 'Dissenys habitats' proposa una ressonància entre els treballs de dos dels primers autors que van formar part de la col·lecció, mostrant algunes claus dels seus processos creatius.

El títol de la mostra ret homenatge a Helena Almeida, que manllevem de la primera sèrie en la qual va utilitzar la fotografia (Desenho habitat). També recuperem el concepte de disseny en la seva accepció renaixentista, que es refereix tant al dibuix com al projecte i al procés mental de traslladar l'imaginat per l'artista a l'obra. Un exercici que defineix amb precisió el fascinant treball d'aquests creadors.

La obra fotográfica de Helena Almeida ha estado basada en la autorepresentación. Siempre con la propia artista como modelo. Helena escenifica sus distintas facetas: como artista, como mujer, como persona que madura, como persona que duda...





La coincidència que tant Almeida com Madoz realitzin esbossos possiblement guarda relació amb el seu interès per l'íntim i vivencial. Els dos autors duen a terme infinitat d'esbossos -que no sempre es converteixen en obres finals- com a primer pas per a materialitzar les seves idees a través del llapis i el paper. Aquesta exposició ressalta el valor intrínsec d'aquests dibuixos com a mers i bells esbossos, el resultat dels quals expressen per mitjà de la fotografia.

“��✏️Del boceto a la fotografía





Almeida intervé a vegades l'obra amb estudiades pinzellades o traços de llapis, i sempre ens fascina amb els seus exercicis de reflexió i teatralitat. Madoz dibuixa en els quaderns personals que ha anat guardant al llarg dels anys. Així, els seus esbossos es converteixen en objectes i els seus objectes en imatges, amb el seu característic estil i cops de màgia.

La col·lecció de Foto Colectania reuneix més de 3.000 fotografies, i vol reflectir la diversitat de la fotografia espanyola i portuguesa -des de 1950 fins a l'actualitat- a través d'un extens conjunt d'obres de cadascun dels fotògrafs representats.