Arrenca el judici contra l'assetjador de Paula Bonet

Finalitza el judici al jove acusat de coaccions i amenaces a la il·lustradora Paula Bonet. L'acusat assegura que sempre va estar convençut que la jove estava interessada en ell. Reconeix que va treure conclusions precipitades i atribueix el fil de Twitter on l'amenaça d'esquarterar-la i violar-la a una inspiració sarcàstica macabra. Al·lega trastorn delirant erotomaníac.

Tres anys de presó és el que ha demanat la Fiscalia per al presumpte assetjador de l'artista. El judici s'ha realitzat a porta tancada i sense públic al jutjat penal número 10 de Barcelona, tot per protegir-la i evitar la seva revictimització.

El ministeri públic considera l'individu responsable d'un delicte de coaccions, un altre d'amenaces i un tercer de trencament de mesura cautelar. A banda dels tres anys de presó, la Fiscalia també li demana vint mesos de multa amb una quota diària de 8 euros, així com que es mantingui la prohibició d'acostar-se-li i parlar-hi que, segons el seu relat, ha incomplert en diverses ocasions. L'home ha estat en presó preventiva dues vegades per aquests fets.

L'advocada de la Paula Bonet, Carla Vall, ha dit que l'acusat té oberta una altra causa per fets similar contra una altra dona. Sense donar detalls del seu estat psicològic, assegura que els forenses no han trobat elements per eximir-lo de la seva responsabilitat i apunta a una personalitat amb trets de misogínia.

Va haver d'apartar la seva agenda pública, deixar de fer els mateixos recorreguts que feia, portar gas pebre al bolso, canviar la ubicació del seu taller i fins i tot de domicili. L'infern que ha viscut Bonet durant aquests anys ha fet que la seva vida faci un gir de 180°.

L'infern que viu Tot va començar el juliol de 2019, l'acusat, V.G.T, va començar a acudir al local de Barcelona on Bonet treballava i impartia tallers, sense que fos alumne seu i sense que abans hagués mediat cap mena de relació entre ambdós. S'hi va presentar diverses vegades, sempre intentant interactuar amb ella, a la qual cosa l'artista sempre es va oposar. El 26 de gener del 2020 l'assetjada va gravar els intents de l'individu d'entrar al local, intentant aixecar la persiana del local i fent petons al vidre mentre se la mirava a ella. L'acció va durar diverses hores, fins que Bonet va trucar als Mossos, que van acudir a l'indret i van persuadir l'individu perquè marxés. En paral·lel, l'home assistia als esdeveniments que celebrava l'artista com ara presentacions de llibres, exposicions, xerrades o concerts. En totes aquestes ocasions, apunta la Fiscalia, li feia preguntes o la incomodava. També li va enviar diversos correus electrònics entre el juliol i el novembre del 2019, fins que Bonet va advertir-li que ho deixés de fer i que deixés d'anar al local, o que el denunciaria. L'assetjament físic es va interrompre durant el confinament per la pandèmia, però va seguir enviant-li correus i missatges a través de Twitter o Instagram de contingut "inconnex, inquietant i pertorbador, reveladors de l'obsessió per ella i de la pretensió de mantenir-hi una relació amorós-afectiva". Després de les restriccions hi va tornar, novament amb visites al taller en les quals aprofitava per deixar objectes "mogut per l'afany de generar desassossec en la jove", atès que rebutjava veure'l i parlar-hi.

Amenaces de violació i assassinat A partir del setembre del 2020, l'individu va "redoblar el setge al local" per "imposar la seva presència" a Bonet, amb una actitud que, alhora, "alarmava les alumnes" de la il·lustradora. També són d'aquesta època un seguit de missatges a Twitter en què amenaçava l'assetjada amb estrangular-la, esquarterar-la o violar-la, entre d'altres. Entre altres amenaces li va dir que li arrencaria els mugrons i els ficaria en una carmanyola o que la violaria fins que tingués un tercer avortament. Tot plegat va causar una alteració emocional i laboral a Bonet, que va haver d'anul·lar encàrrecs i els esdeveniments que suposaven més exposició pública. També va canviar de lloc el taller, que va deixar d'anunciar a les xarxes socials i va mantenir amb la porta tancada a partir d'aquell moment. El 30 de setembre del 2020 es va imposar al presumpte assetjador una mesura cautelar de prohibició de comunicació amb Bonet per cap mitjà i d'apropament a menys de 500 metres d'ella, del seu domicili, del lloc de treball o de qualsevol altre lloc que freqüentés. Segons el fiscal, el 20 i el 23 d'octubre del mateix any, "amb la intenció d'obviar aquesta prohibició", l'acusat va publicar comentaris a Twitter "denigrants" cap a Bonet. El 26 de novembre va irrompre en una xerrada que la il·lustradora feia a través d'Instagram en la qual, amb el seu nom i cognom, va escriure "expressions humiliants" contra ella. El relat de la Fiscalia també recull altres presumptes incompliments de la norma durant l'any 2021, amb visites al nou taller igualment intimidatòries, tot plegat desembocant en el fet que l'artista hagués de començar un tractament psicològic per ansietat que continua actualment. El presumpte assetjador ha estat privat de llibertat per aquests fets des del 23 de desembre del 2020 al 26 de febrer del 2021, i des del 5 d'octubre del 2021 fins ara.