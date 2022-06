Pere Aragonès anima la CUP a tornar a ser un soci prioritari

La sessió de Control al Parlament constata el divorci entre la CUP i el Govern. En ple intent per descongelar les relacions amb l'executiu de Pedro Sánchez, els cupaires han retret a Pere Aragonès aquesta predisposició, que consideren una "humiliació". Dolors Sabater reclamava un "cop de puny damunt de la taula" davant el "menysteniment" de Madrid vers Catalunya.

El president català els demana que deixin de fer oposició i tornin a pujar al "carro de la governabilitat" per convertir-se en socis preferents.

Tornar a la taula de diàleg

Per la seva banda, Junts ha deixat enrere aquesta vegada els retrets per la reunió entre Vilagrà i Bolaños i dona una nova oportunitat a la negociació amb l'Estat. Albert Batet ha tornat a obrir la porta a asseure's a la taula de diàleg posant com a condició "que hi hagi garanties que hi haurà una agenda sobre "l'amnistia i del dret a l'autodeterminació", establir mecanisme d'avaluació eficient per obtenir resultats i que no hi hagi vetos als interlocutors de JxCat per part de l'Estat.

“��️ SESSIÓ DE CONTROL AL #PARLAMENT | @albertbatet @JuntsXCat torna a plantejar les condicions per anar "junts" a negociar amb l'Estat a la taula de diàleg | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/EsoPBMsABo“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 29, 2022

Per al PSC es va pel bon camí. El líder del PSC, Salvador Illa, ha tornat a reclamar durant la sessió de control del Parlament "establir un marc de diàleg entre catalans". Aragonès no tanca la porta i li planteja que prepari una llista de temes a abordar. Illa posa el rescat financer de la siderúrgica catalana Celsa, i la permanència a Barcelona del Mobile, com a exemples del benefici de la col·laboració entre governs.