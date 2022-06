El Mobile World Congress es queda a Barcelona. Almenys, ho farà fins al 2030. Així ho ha decidit, el consell d'administració de la GSMA, empresa organitzadora del Mobile World Congress, aquest dilluns un acord per prorrogar la celebració de la fira fins al 2030. El Mobile World Congress és la fira més important que acull la ciutat i genera un impacte econòmic aproximat de 500 milions d'euros, encara que aquesta última edició van voltar els 250 milions d'euros.

“El Mobile World Congress es queda a Barcelona fins al 2030.



�� L'empresa organitzadora del congrés de telefonia mòbil ha prorrogat el contracte actual que finalitzava el 2024, sis anys més | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



➕ Notícies a https://t.co/DR65LdSci0 pic.twitter.com/BtYq14X1qo“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 27, 2022

Segons ha explicat la companyia dirigida per John Hoffman en un comunicat, la relació amb la capital catalana en els últims anys s'ha demostrat com un "èxit rotund" i assenyala Barcelona com un element clau per crear un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil.

Els organitzadors del MWC han destacat que, des del seu trasllat a Barcelona en 2006, el congrés ha continuat creixent i ara inclou una varietat de programes i activitats durant tot l'any que beneficien als ciutadans de Barcelona, ​​Catalunya i Espanya, així com als sectors mòbils i tecnològics globals a través d'activitats com la Mobile World Capital i mSchools.

"Les circumstàncies globals recents han creat alguns dels desafiaments més difícils que hem hagut d'enfrontar i la solidesa de la nostra associació amb la ciutat amfitriona ha estat un element fonamental perquè poguéssim recuperar l'esdeveniment", assenyala el director general de GSMA, Mats Granryd.

"Barcelona està tan entrellaçada amb l'experiència del MWC que resulta difícil pensar en una i no en l'altre", ha subratllat.

El compromís de mantenir el Mobile fins al 2030 s'ha forjat en les últimes setmanes amb la intervenció de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Economia, Turisme de Barcelona i Fira de Barcelona, que són les institucions que constitueixen el Host City Parties.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha agraït en un tuit el treball dels equips que han fet possible la renovació del contracte.

“Barcelona i Catalunya s'asseguren la celebració del MWC fins al 2030. Una excel·lent notícia que ens posiciona com a referent tecnològic global.



Gràcies a tot l'equip que ha treballat discretament per fer-ho possible!https://t.co/ufqq5sXhSy“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) June 27, 2022

El director de la Fira, Pau Relat, ha agraït a GSMA la seva decisió en nom de les institucions: "Estem encantats amb la decisió de romandre a Barcelona". Per part seva, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha assegurat que "l'hospitalitat i la gent de la ciutat i la veritable associació que experimentem en tots els nivells signifiquen que Barcelona és una part intricada del que la GSMA vol crear a través del MWC".

"Aquest és un moment emocionant per a l'ecosistema mòbil i el sector tecnològic, i no podria estar més feliç que Barcelona continuï sent la capital d'aquesta activitat", ha apuntat.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que el Mobile World Congress es quedi a la ciutat fins al 2030 i ha apuntat que d'aquesta manera es consolida una relació d'"èxit".