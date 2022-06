E L'acord s'ha forjat amb intervenció de la Generalitat, el Ministeri d'Economia i l'Ajuntament, Turisme i Fira de Barcelona. El MWC manté l'aposta per Barcelona. Sis anys més de contracte que referma la intenció que els organitzadors han anat manifestant aquests passats anys. L'acord per continuar a la capital catalana s'ha negociat les darreres setmanes amb les institucions i Fira de Barcelona. Celebren la decisió. Satisfacció també del president Pedro Sánchez que ha dit que Barcelona es consolida coma capital de la innovació. La fira de telefonia es va instal·lar per primer cop a Barcelona el 2006. És la fira més important de les que se celebra a la ciutat. L'edició d'enguany, després de la pandèmia ha reunit 60.000 assitents.