La representación de las mujeres en publicidad ha sido desde hace mucho tiempo un tema muy controvertido. Con frecuencia la mujer es representada en papeles asociados al hogar, obsesionada por la limpieza y la belleza, y con un aspecto débil, frágil y dependiente. Afortunadamente, esto está cambiando. En 2018, el club de creativos de España, impulsado por su entonces presidenta Uschi Henkes, lanzó #OVER, una iniciativa que pretendía concienciar a la industria publicitaria de la necesidad de acabar con los estereotipos que encorsetan y limitan a las mujeres.

A partir de entonces, el proyecto ha seguido su trayectoria consiguiendo un cambio de actitud dentro y fuera del sector publicitario. Tras varias sesiones de trabajo en las que participaron más de 60 profesionales de diferentes campos, se llegó a la conclusión de que las razones que mantenían los estereotipos sexistas en publicidad eran, en la mayoría de los casos “la comodidad, la inercia, la ambición desmedida, el miedo, la envidia, … Se mantenían, en definitiva, por vicios de la industria”.

Como parte del proyecto #OVER, se hizo un llamamiento a artistas de diferentes disciplinas a reinterpretar lo que significaban para ellos diferentes palabras asociadas con la representación de la mujer, mostrando lo que realmente son mujeres reales. Así nació ‘Hola tú a mí no me conoces’, una publicación que reúne a 250 artistas que cedieron su obra a esta iniciativa. Mujeres pintadas, fotografiadas, ilustradas, dibujadas o filmadas por artistas y creativos actuales como Martín Parr, Amaia Arrazola, Javier Mariscal, Yolanda Domínguez, Carlos Spottorno, Coco Dávez o Miguel Trillo. Son “imágenes que, agrupadas en torno a los atributos negativos detectados, los desmienten con las imágenes creadas por esos artistas”.

La publicación se ha organizado en torno a nueve representaciones de la mujer, que son las más frecuentes en la publicidad: niña, guapa, sexy, profesional, amiga, esposa, madre, ama de casa y abuela. Cada epígrafe incluye las características con las que se construyen cada uno de estos roles y las imágenes que niegan esas mismas características.

La exposición ‘Hola, tú a mí no me conoces’, que pudo verse durante la celebración del Día C 2022 en el Kursaal de San Sebastián (20 y 21 de mayo), reunió una selección de trabajos en torno a estas nueve áreas temáticas.