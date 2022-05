Fue escritor, economista, político e incluso llegó a formar parte del Gobierno, siendo ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas. Pero si por algo recordamos a Eduard Punset, fue por su faceta como divulgador científico gracias a Redes, el programa que dirigió y presentó en La 2 durante los dieciocho años que estuvo en antena. Sociología, biología, astrología, naturaleza, tecnología, medicina... Diversos temas, todos ellos abordados desde la ciencia. Para ello, Punset contaba con los mejores expertos a nivel internacional, a través de los cuales daba respuesta a muchas de las preguntas que nos planteamos a diario.

Eduard Punset se encargaba de traducir a un lenguaje entendible la complejidad de la ciencia y llevárnosla a nuestros hogares. Cada programa abordaba un tema y contaba con una entrevista a un reconocido científico especializado. Redes acabó convirtiéndose en un espacio televisivo pionero en la comprensión pública de la ciencia. Los programas están disponibles en RTVE Play. Estos son los 5 más vistos.

En este programa, su hija Elsa Punset entrevista a René Diekstra, psicólogo y experto en educación emocional . "Si tantos datos confirman que las habilidades sociales y emocionales son importantísimas para los niños en todos los ámbitos: el empleo, sus relaciones con otros, su salud mental y física, ¿por qué todas las escuelas no los ponen en práctica de la misma forma que enseñan matemáticas?, le pregunta Elsa. La falta de tiempo y de financiación, pero, sobre todo, el desconocimiento, son los motivos por lo que todavía no se ha implementado en los colegios.

La idea de que los seres humanos son pacíficos por naturaleza y corrompidos por las instituciones modernas nos hizo soñar durante mucho tiempo con un pasado idílico . Pero los científicos sociales nos llaman al desengaño: no todo tiempo pasado fue mejor. En este programa, Eduard Punset se sienta con Steven Pinker , profesor de psicología de la Universidad de Harvard, para hablar de la violencia .

En este programa Redes deja claro la importancia del desarrollo de nuestra creatividad . El escritor y conferenciante británico Ken Robinson reclama la necesidad de que en nuestra sociedad existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para llevarlo a cabo. Las personas no son creativas por naturaleza, ¿o sí que lo son?

4. El sistema educativo es anacrónico

Ken Robinson vuelve en este capítulo de Redes para hablar del sistema educativo, al que califica como anacrónico. "Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados", asegura.

"Uno de los motivos por los que defiendo con tanta pasión que hay que modificar la educación y replantearse la creatividad es porque me parece que, a no ser que cambiemos nuestra manera de pensar en nosotros mismos, no estaremos a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora", señala.