Cinco curiosidades sobre Eduard Punset que quizás no sabes

Jurista, economista, político, periodista, escritor, divulgador científico... ¡Hablamos de Eduard Punset! ¿Quién no recuerda su programa de La 2 'Redes'? Si todavía no has visto el documental de Imprescindibles 'Eduard Punset, la urgencia del tiempo', disponible en RTVE Play, seguro que estas curiosidades sobre su vida te llamarán la atención. ¿Lo comprobamos?

1. ¿Por qué se tuvo que exiliar de España durante 8 años? En 1954 Eduard Punset decidió entrar en el Partido Comunista de España cuando regresó de Estados Unidos donde había estudiado Bachillerato. “Era una manera minoritaria de romper con los esquemas establecidos”, explica en Imprescindibles. Punset relata en el documental que cuando iba a ir a una reunión recibió una llamada alertándole de que no fuese porque estaba la policía. “Con el pasaporte que llevaba en el bolsillo pude cruzar la frontera e iniciar mi exilio de ocho años”, señala el que fue presentador de 'Redes'. 00.56 min Imprescindibles - Eduard Punset en el Partido Comunista Español

2. ¿De qué trabajaba en la BBC? Punset trabajó como redactor en un programa de economía de los servicios exteriores de la BBC, en Londres. Fue su primer empleo. “La retransmisión era por la noche, en España se oía en onda corta”, cuenta en Imprescindibles Teresa Barro, amiga y viuda de su compañero en la corporación británica de radiodifusión Fernando Pérez-Barreiro. 01.17 min Imprescindibles - El primer empleo de Eduard Punset en la BBC

3. ¿Cómo vivió el 23F cuando fue ministro con Suárez? Eduard Punset quiso participar en la Transición y se convirtió en el ministro de Relaciones de Comunidades Europeas del gobierno de Adolfo Suárez. En el golpe de estado del 23F, Punset vivió la llegada de Tejero en el Parlamento: “Fue muy dramático porque bueno se nos pidió que nos tiráramos al suelo y empezaron a sonar los disparos de las ametralladoras”. Estaba convencido de que iban a matarlos. “Como dato curioso yo le diría que me había llevado la Constitución y junto con el ministro Pío Cabanillas pasamos la mayor parte de las horas releyendo los artículos de la Constitución que se estaban allí violando”, relata en las imágenes recuperadas en el documental de Imprescindibles. 02.39 min Imprescindibles - Eduard Punset y el 23F

4. ¿Por qué dejó la política? En la década de los 90, Punset fundó ‘Foro'. Este partido político defendía, entre otros aspectos, las listas abiertas y la limitación de los mandatos presidenciales. Quería cambiar la manera de hacer política para transformar la sociedad europea pero su discurso no caló en el electorado. No consiguió ninguna acta de eurodiputado en las elecciones europeas a las que se presentó en 1994 en coalición con el Centro Democrático y Social. Después de este desengaño, decidió dejar la política. 03.18 min Imprescindibles - La retirada en política de Eduard Punset